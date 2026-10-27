Более 160 исправлений безопасности и набор новых функций: Apple выпустила iOS 27.2 для iPhone

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Компания Apple начала распространять iOS 27.2 для совместимых моделей iPhone. В новой версии операционной системы появились дополнительные возможности для работы с ИИ, изменения в системных приложениях и новые инструменты для управления умным домом. Кроме того, разработчики устранили более 160 уязвимостей, связанных с безопасностью устройств.

Одним из основных нововведений стала поддержка пяти дополнительных языков в Siri AI. Голосовой помощник теперь доступен на французском, корейском, японском, испанском и португальском языках. Однако воспользоваться этой возможностью смогут владельцы iPhone 15 Pro и моделей серии iPhone 16.

Изменения затронули и приложения для повседневного использования. В «Сообщениях» появились новые предложения, а в «Фото» добавили возможность создавать общие альбомы. Также компания расширила поддержку технологии SynthID, которая помогает распознавать изображения, созданные с помощью ИИ.

Обновление принесло несколько изменений в мультимедийные сервисы компании. В Apple TV появились упрощенные профили пользователей, а функция Multiview теперь позволяет одновременно смотреть до четырех прямых спортивных трансляций. Возможность Dual Capture теперь работает и во время групповых видеозвонков. Apple Music также получило обновленный значок в черно-белом оформлении.

Помимо этого, компания добавила новые настройки в приложение «Дом», предназначенное для управления совместимыми устройствами умного дома. В числе других изменений заявлена поддержка Apple Pencil с разъемом USB-C на складном смартфоне iPhone Duo.

Установить iOS 27.2 можно на поддерживаемые модели iPhone. Обновление объединяет новые функции приложений с исправлениями безопасности, которые затрагивают более 160 обнаруженных уязвимостей.

Источник: Gsmarena