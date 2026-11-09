Владельцы прав на музыку Пресли и Эминема подали в суд на ИИ-сервис Suno

Группа правообладателей музыкального каталога Элвиса Пресли и издатель многих хитов рэпера Эминема подали масштабные федеральные иски против популярного ИИ-генератора музыки Suno. Истцы выдвинули независимые друг от друга обвинения в нарушении авторских прав, что еще больше усугубило юридические проблемы технологической компании, и без того находящейся под давлением музыкальной индустрии.

Иск в защиту наследия Пресли, инициированный компаниями Authentic Brands Group, Raleigh Music Publishing и другими, поступил в федеральный суд Северного округа Калифорнии. В 51-страничном документе утверждается, что платформа эксплуатирует образ певца и позволяет пользователям без разрешения генерировать треки, копирующие «богатый тембр голоса» короля рок-н-ролла, когда те упоминают его имя в запросах.

По мнению истцов, это прямо нарушает принятый в 2024 году в штате Теннесси закон ELVIS Act. Этот документ защищает артистов от несанкционированного клонирования их голосов искусственным интеллектом.

Параллельно компания Eight Mile Style, владеющая правами на сотни записей Эминема, включая хиты «Lose Yourself», «Without Me» и «The Real Slim Shady», обвинила Suno в нарушении авторских прав, поскольку платформа позволяет пользователям генерировать песни и тексты, копирующие работы рэпера. Сам Эминем лично в судебном процессе не участвует, а его представители на запрос о комментариях не ответили.

Интересы обеих сторон представляет одна и та же команда адвокатов. Они утверждают, что «нейросеть оцифровала и присвоила себе личность, тяжелый труд, время и талант артистов, поставив их на поток ради бесперебойного конвейера по выкачиванию живых денег». В качестве доказательств к жалобам приложены примеры сгенерированных треков, имитирующих вокал Пресли и тексты Эминема.

Интересы как правообладателей Пресли, так и издателя Эминема представляет одна и та же команда адвокатов. Они утверждают, что создатели сервиса бездушно перевели в программный код личность, тяжелый труд, время и талант артистов, поставив их на службу бесперебойному конвейеру по выкачиванию денег.

В качестве доказательств к искам приложены примеры сгенерированных треков, имитирующих вокал Пресли и тексты Эминема. В документах по делу Пресли юристы с тревогой отмечают, что «следующий Элвис даже не возьмет в руки гитару», поскольку Suno стремится сделать человеческое творчество ненужным. По их словам, алгоритм за секунды и без лицензии воспроизводит то, на что у живых музыкантов уходят годы обучения и упорного труда, лишая будущие поколения смысла начинать этот сложный творческий путь.

В самой компании Suno все обвинения отвергают. Представитель сервиса выступил с заявлением, подчеркнув, что платформа создана для помощи людям в написании новой оригинальной музыки, а не для торговли чужими именами. По его словам, в Suno действует запрет на использование имен конкретных артистов и названий песен в текстовых запросах, а загружаемые файлы проверяются сторонними сервисами для предотвращения злоупотреблений.

Тем не менее, доводы, приведенные в деле Пресли, во многом перекликаются с более ранним коллективным иском от музыканта Джейсона Исбелла и других исполнителей. В нем утверждалось, что пользователи легко обходят фильтры безопасности Suno — например, запрашивают характерный «тон и фразировку» артиста. В рамках того дела юристы Suno заявляли в суде, что в просьбе создать песню «в духе» какого-либо музыканта нет ничего противозаконного.

Возвращаясь к нынешнему делу Пресли и Эминема, нельзя не отметить, что иск к Suno является продолжением судебной борьбы этих же правообладателей с другими технологическими гигантами. Ранее в этом году они уже подавали в суд на другие компании, требуя с них десятки и сотни миллионов долларов за нарушения авторских прав.

Источник: Variety