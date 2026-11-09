TrendForce: в 2027 году до 9% новых смартфонов получат б/у память

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Доля смартфонов с восстановленной или, проще говоря, б/у оперативной памятью на мировом рынке достигнет 3-4% в 2026 году, а в 2027-м может вырасти до 7-9%, говорится в новом исследовании аналитической компании TrendForce.

Речь идет о микросхемах, прошедших процедуру «реболлинга» — выпаивания со старых плат, очистки и нанесения новых контактных шариков припоя для повторного использования. По данным аналитиков, сейчас основная масса такой памяти на рынке представлена модулями стандарта LPDDR4X объемом 4 ГБ.

В основном эти компоненты устанавливаются в бюджетные 4G-смартфоны. Покупатели в этом сегменте крайне чувствительны к колебаниям цен, поэтому доступность устройств является главным конкурентным преимуществом. Использование восстановленной памяти позволяет брендам сдерживать растущие затраты на производство и сохранять привлекательные розничные ценники.

Ожидается, что в первом квартале 2027 года рост цен на DRAM наберет новые обороты, что окажет еще большее давление на производителей электроники. На этом фоне практика использования компонентов с заниженными характеристиками и восстановленной памяти может постепенно выйти за пределы бюджетного сегмента и затронуть более дорогие модели смартфонов, считают аналитики.

При этом в TrendForce отмечают, что в масштабах всей индустрии объемы потребления восстановленной памяти останутся относительно скромными даже с учетом роста в 2027 году. Поэтому тренд на использование б/у чипов вряд ли сможет сбить общую волну подорожания новых комплектующих.

Аналитики также подчеркивают, что использование восстановленной памяти дает производителям лишь временную передышку, зато несет в себе серьезные риски. Нестабильность качества таких компонентов может негативно сказаться на надежности смартфонов и сократить срок их службы. А это в конечном счете способно подорвать доверие потребителей, нанести удар по репутации брендов и привести к резкому росту расходов на гарантийное обслуживание и ремонт.

Источник: TrendForce