ASRock показала материнскую плату с поддержкой 4 ТБ ОЗУ, которая поместится в обычный корпус ПК

Подразделение ASRock Rack продемонстрировало на выставке OCP Global Summit 2026 материнскую плату DMRD16-2L+, рассчитанную на установку до 4 ТБ оперативной памяти стандарта DDR5. Несмотря на серверное назначение и наличие 16 слотов для ОЗУ, новинка выполнена в форм-факторе EEB с габаритами 12х13 дюймов. Это сопоставимо с крупными платами стандарта E-ATX, благодаря чему «материнку» можно установить в некоторые стандартные компьютерные корпуса.

Плата использует односокетную компоновку с поддержкой 16-канального режима работы памяти, где на каждый канал приходится по одному модулю. Заявлена совместимость как с планками RDIMM объемом до 128 ГБ и скоростью до 8000 МТ/с, так и с более быстрыми модулями MRDIMM второго поколения, разгоняющимися до 12 800 МТ/с и обеспечивающими теоретическую пропускную способность около 1,6 ТБ/с. Максимальный же объем в 4 ТБ достигается при установке 256-гигабайтных модулей стандарта MRDIMM 2U.

Новинка спроектирована для грядущих серверных процессоров Intel Xeon 7 поколения Diamond Rapids, которые придут на смену чипам Granite Rapids и получат до 256 производительных ядер и 1,28 ГБ кеш последнего уровня. Эти решения ориентированы на ресурсоемкие задачи искусственного интеллекта и облачных вычислений. В настоящий момент процессоры уже тестируются партнерами, а их массовое производство ожидается в 2027 году.

Чтобы обеспечить высокую плотность компоновки и раскрыть потенциал новых чипов, инженеры ASRock Rack полностью отказались от традиционных и громоздких слотов PCIe. Вместо них на плате распаяны 16 компактных коннекторов MCIO x8 с поддержкой интерфейсов PCIe 6.0 и CXL 3.0, суммарно дающих 128 линий для быстрых накопителей, сетевых карт и ИИ-ускорителей. Дополняют оснащение разъем M.2 стандарта PCIe 5.0 x4, два гигабитных сетевых порта и контроллер удаленного управления Aspeed AST2700.

Производитель пока не раскрывает стоимость и точные сроки выхода модели DMRD16-2L+ на рынок. Хотя модель создавалось для высокопроизводительных серверов, ее относительно компактные размеры и колоссальный объем памяти могут привлечь внимание сборщиков мощных рабочих станций. В частности, такая плата станет отличной базой для энтузиастов и специалистов, собирающих локальные системы для работы с искусственным интеллектом.

Источник: Notebookcheck