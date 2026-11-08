ASRock показала материнскую плату с поддержкой 4 ТБ ОЗУ, которая поместится в обычный корпус ПК

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Платформа ПК

Подразделение ASRock Rack продемонстрировало на выставке OCP Global Summit 2026 материнскую плату DMRD16-2L+, рассчитанную на установку до 4 ТБ оперативной памяти стандарта DDR5. Несмотря на серверное назначение и наличие 16 слотов для ОЗУ, новинка выполнена в форм-факторе EEB с габаритами 12х13 дюймов. Это сопоставимо с крупными платами стандарта E-ATX, благодаря чему «материнку» можно установить в некоторые стандартные компьютерные корпуса.

Автор: ServeTheHome Источник: www.servethehome.com

Плата использует односокетную компоновку с поддержкой 16-канального режима работы памяти, где на каждый канал приходится по одному модулю. Заявлена совместимость как с планками RDIMM объемом до 128 ГБ и скоростью до 8000 МТ/с, так и с более быстрыми модулями MRDIMM второго поколения, разгоняющимися до 12 800 МТ/с и обеспечивающими теоретическую пропускную способность около 1,6 ТБ/с. Максимальный же объем в 4 ТБ достигается при установке 256-гигабайтных модулей стандарта MRDIMM 2U.

Новинка спроектирована для грядущих серверных процессоров Intel Xeon 7 поколения Diamond Rapids, которые придут на смену чипам Granite Rapids и получат до 256 производительных ядер и 1,28 ГБ кеш последнего уровня. Эти решения ориентированы на ресурсоемкие задачи искусственного интеллекта и облачных вычислений. В настоящий момент процессоры уже тестируются партнерами, а их массовое производство ожидается в 2027 году.

Чтобы обеспечить высокую плотность компоновки и раскрыть потенциал новых чипов, инженеры ASRock Rack полностью отказались от традиционных и громоздких слотов PCIe. Вместо них на плате распаяны 16 компактных коннекторов MCIO x8 с поддержкой интерфейсов PCIe 6.0 и CXL 3.0, суммарно дающих 128 линий для быстрых накопителей, сетевых карт и ИИ-ускорителей. Дополняют оснащение разъем M.2 стандарта PCIe 5.0 x4, два гигабитных сетевых порта и контроллер удаленного управления Aspeed AST2700.

Производитель пока не раскрывает стоимость и точные сроки выхода модели DMRD16-2L+ на рынок. Хотя модель создавалось для высокопроизводительных серверов, ее относительно компактные размеры и колоссальный объем памяти могут привлечь внимание сборщиков мощных рабочих станций. В частности, такая плата станет отличной базой для энтузиастов и специалистов, собирающих локальные системы для работы с искусственным интеллектом.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
? 0 220 0
Автор DMyakin Рейтинг +216.60
Блог Платформа ПК 370 2281 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему копейку больше не чеканят: как самая маленькая российская монета потеряла свою ценность?

Когда-то копейка была привычной частью повседневной жизни. Ею расплачивались в магазинах, считали сдачу, покупали недорогие товары и даже измеряли стоимость самых простых вещей. Сегодня встретить в...

Квантовый микроскоп впервые показал отдельные атомы в сложнейшей квантовой системе

Свойства любого твердого материала — его электропроводность, теплоемкость, магнитные характеристики — зависят от того, как ведут себя электроны внутри кристаллической решетки....

Вся экоповестка под откос: Европа миллионы лет была саванной, а не сплошным лесом

На протяжении двух столетий в европейской экологии, лесоводстве и охране природы господствовала теория сомкнутого леса. Согласно ей, до появления земледелия и вырубок вся умеренная зона Европы была...

Марс еще жив? Странные выбросы газа разбудили спор о действующих вулканах

Чтобы выяснить, сохранилась ли внутри планеты геологическая активность, исследователи обычно используют два инструмента: инфракрасные камеры и газовые спектрометры. Камеры ищут на поверхности...

Трампмаск проиграл демократам на выборах, а также распродажа ИИ-акций: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: государство требует 10% российского компьюта, американцы не хотят видеть новые датацентры, Anthropic может отложить...

Канадское озеро разделили пластиковой стеной и удобряли две половины по-разному — одна из них позеленела за один сезон

В 1973 году в небольшом озере на северо-западе канадской провинции Онтарио появилась странная конструкция. Через узкую перемычку между двумя его чашами протянули непроницаемую пластиковую завесу,...