Дождь разогнал ледник на Аляске на 251%: учёные выяснили, почему лёд начинает скользить быстрее

Обычный на первый взгляд дождь способен резко ускорить движение многотонной ледяной массы. Исследование ледника Сит-Кусá (Sít' Kusá), также известного как ледник Тёрнера, на Аляске показало, что во время отдельных осадков скорость его движения увеличивалась на 251%. Учёные установили, что причина заключается в изменении давления воды под ледяным массивом и особенностях системы подлёдного дренажа.

Исследователи проанализировали GPS-измерения движения ледника и сопоставили их с данными об осадках. Наблюдения охватывали два разных состояния ледника: период активного ускоренного движения в 2020-2021 годах и более спокойную фазу в 2022-2024 годах. Во время активной фазы скорость достигала 7,5 метра в сутки — на 116% выше обычного показателя. Ускорение могло продолжаться до 66 часов.

Особенно заметная реакция наблюдалась в спокойный период. После выпадения примерно 60 мм осадков скорость ледника возрастала на 251%, хотя абсолютное перемещение оставалось сравнительно небольшим — около 1,5 метра в сутки. Пиковое ускорение фиксировали в среднем через 32 часа после начала дождя. Это показывает, насколько сильно относительная реакция ледника зависит от его исходной скорости движения.

Механизм связан с водой, которая проникает под лёд и повышает давление на границе ледника с горной породой. Когда дренажные каналы не справляются с поступающей влагой, вода накапливается под ледяной массой и уменьшает трение о поверхность основания. Ледник начинает скользить быстрее. При более эффективном отводе воды давление снижается, и движение замедляется. Учёные считают, что изменение режима осадков на фоне потепления климата может влиять на частоту и продолжительность подобных ускорений, а значит, его необходимо учитывать при прогнозировании потери ледникового льда.

Источник: interestingengineering