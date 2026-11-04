Сахар и дофамин: почему сладкое вызывает удовольствие и желание повторить

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| Новость | Наука и космос

Тягу к сладкому объясняют не только вкусовые привычки. Учёные связывают её с работой организма и мозга. Исследовательница из Университета Южно-Восточной Норвегии Астрид Колдеруп Хервик отмечает, что на протяжении эволюции сахар был для человека быстрым и важным источником энергии.

Знакомство со сладким начинается сразу после рождения. Младенцы получают сладковатый вкус вместе с материнским молоком, которое содержит сахара, то есть углеводы, быстро расщепляющиеся в организме. Такой первый опыт формирует устойчивое предпочтение, которое сохраняется на протяжении всей жизни.

Организму постоянно нужна энергия для дыхания, движения, мышления и переваривания пищи. Сахар быстро превращается в глюкозу, которая поступает в кровь и даёт резкий прилив сил. Поэтому при усталости или голоде люди инстинктивно тянутся к продуктам с сахаром.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Кроме того, сахар запускает выработку дофамина, нейромедиатора, то есть химического сигнала в мозге, который отвечает за чувство удовольствия и мотивацию. Получив сладкое, мозг фиксирует приятный опыт и стремится его повторить. Именно поэтому кусочек шоколада или кусок торта нередко поднимают настроение.

Сладости также связаны с праздниками, днями рождения и другими радостными событиями. Такие ассоциации закрепляют привычку и делают сахар неотъемлемой частью памятных моментов.

Долгое время считалось, что сладкое вызывает гиперактивность у детей. Однако исследование 2018 года, проведённое учёными из Великобритании и Германии, не нашло связи между потреблением сахара и повышенной активностью. По его результатам, после сладкого человек может испытывать усталость и снижение концентрации внимания.

Вред при этом зависит от количества. Регулярное превышение нормы сахара повышает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и проблем с зубами. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать свободные сахара, то есть добавленные в продукты и напитки, 10% суточной энергии. Для дополнительной пользы этот показатель снижают до 5%, что примерно соответствует 25 граммам, или шести чайным ложкам.

Хервик подчёркивает, что небольшая доля сахара в рационе из полезных продуктов не представляет опасности. Проблемы возникают при регулярном и избыточном употреблении.

Итак, тяга к сладкому заложена природой, поэтому важно находить баланс между удовольствием и заботой о здоровье. Шоколад, пирожные и мороженое могут оставаться частью рациона, если есть их в умеренных количествах. Почему нас тянет к сладкому, объясняет наука, а контролировать эту тягу помогает знание о норме сахара.

Источник: hi-tech

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