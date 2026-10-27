Популярные бананы Кавендиш обречены: ученые нашли способ их спасти

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Самый популярный в мире сорт бананов «Кавендиш», на долю которого приходится львиная доля глобального рынка (около 139 миллионов тонн в год), десятилетиями находился под угрозой полного исчезновения. Причиной стал смертоносный почвенный грибок — штамм Панамской болезни Tropical Race 4 (TR4), стремительно уничтожающий плантации от Азии до Латинской Америки. Главная сложность заключалась в том, что бананы Кавендиш триплоидны, то есть биологически бесплодны (не дают семян), из-за чего селекционеры не могли скрещивать их для выведения устойчивых к заразе новых разновидностей.

Ежегодно в мире выращивают около 139 миллионов тонн бананов, но подавляющее большинство из них генетически идентичны и уязвимы перед грибком. (Иллюстрация сгенерирована AI) Автор: Flow Источник: flow.google.com

Ситуация изменилась благодаря прорыву исследовательского проекта Yelloway — совместного предприятия крупнейшего поставщика Chiquita и биотехнологической компании KeyGene. Ученым впервые в истории удалось получить полностью фертильную (плодовитую) линию банана Кавендиш. Появление способного к скрещиванию растения снимает фундаментальное ограничение, которое мешало защитить культуру классическими методами селекции. Теперь селекционеры получили возможность скрещивать коммерческий сорт с дикими устойчивыми разновидностями, выводя гибриды, сохраняющие привычный вкус и форму.

Эксперты отмечают, что разработка стала долгожданным переломом в борьбе с продовольственным кризисом, поскольку гибель Кавендиша грозила оставить без средств к существованию миллионы фермеров в тропиках. Ранее ученые пытались применять методы генной инженерии и редактирования ДНК (как в Австралии с сортом QCAV-4), однако появление естественным путем плодовитой родительской линии открывает принципиально новые возможности для глобального сохранения биоразнообразия культуры.

Тем не менее, исследователи предупреждают, что расслабляться рано: создание устойчивого коммерческого гибрида — это долгая игра в «номера». Селекционерам предстоит вырастить тысячи поколений растений, чтобы найти идеальный баланс между устойчивостью к грибку, высокой урожайностью и привычным для потребителей сладким вкусом.

Источник: The Guardian