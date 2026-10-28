Rega выпустила проигрыватель Replay с конструкцией без привычного прямоугольного основания и звуком Hi-Fi

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Компания Rega представила виниловый проигрыватель Replay, который позволяет перейти к прослушиванию пластинок менее чем за минуту и не требует сложной настройки тонарма. Модель получила облегчённое скелетное шасси, узлы от более дорогой техники бренда и заводскую установку звукоснимателя. Компания рассчитывает сделать качественное воспроизведение винила доступнее для начинающих меломанов.

Конструкция Replay опирается на принцип малой массы и высокой жёсткости основания. Ламинированное шасси с сердечником из МДФ сочетается с 23-миллиметровым диском из фенольной смолы, который помогает поддерживать стабильную скорость вращения. За привод отвечает малошумный синхронный двигатель на 24 В с ремнём EBLT Advanced.

Проигрыватель оснащён тонармом RB110 и магнитным звукоснимателем Rega Carbon, который устанавливают и выравнивают на заводе. Пользователю не нужно самостоятельно балансировать тонарм или регулировать прижим и антискейтинг: достаточно установить противовес в предусмотренное положение и подключить устройство к усилителю или фонокорректору. Доступны скорости 33⅓ и 45 об/мин, а съёмная крышка защищает механизм от пыли.

Разработка Replay заняла три года. Устройство собирают вручную в Великобритании, его масса составляет 2,2 кг, а габариты с установленной крышкой — 415 x 320 x 115 мм. В Великобритании рекомендованная цена составляет 259 фунтов стерлингов. Производитель также предоставляет пожизненную гарантию на производственные дефекты.

Источник: rega