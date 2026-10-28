BYD увеличила Seal 07 до пяти метров и добавила лидар: седан нового поколения готовится к выходу на рынок

Китайская BYD открыла предварительные заказы на седан Seal 07 второго поколения, который заметно вырос по сравнению с предшественником и получил лидар на крыше. Длина машины достигла 5,08 м, а колёсная база увеличилась до 2960 мм. Покупателям предложат полностью электрическую версию и подзаряжаемый гибрид, но цены и дату начала продаж компания пока не раскрыла. Заинтересованные клиенты могут рассчитывать на приоритет при производстве и поставке автомобиля, а также на возможность изменить цвет и комплектацию до окончательного оформления заказа.

По сравнению с электрическим Seal 07, представленным в марте 2026 года, новый седан стал длиннее на 85 мм, шире на 50 мм, а расстояние между осями выросло на 60 мм. Габариты составляют 5080 x 1960 x 1495 мм. Увеличенная колёсная база должна обеспечить больше места в салоне, а багажник вмещает 618 л. Дополнительный передний отсек рассчитан на 160 л. В салоне предусмотрены передние кресла с массажем, вентиляцией и подогревом, а также аудиосистема Devialet с 20 динамиками.

Электрический Seal 07 предложат в двух вариантах мощности: 245 и 300 кВт (329 и 402 л. с.). Для наиболее мощной версии заявлен запас хода до 718 км по циклу WLTP. Подзаряжаемый гибрид Seal 07 DM-i объединяет 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 115 кВт и электромотор на 160 кВт. Тяговая батарея ёмкостью около 38 кВт·ч обеспечивает до 245 км движения на электротяге по циклу WLTC.

На крыше автомобиля установлен лидар, который может использоваться в составе комплекса помощи водителю God's Eye B, однако BYD пока не раскрыла подробности его работы и доступности в разных комплектациях. Среди других технических новшеств — аккумулятор Blade второго поколения, технология сверхбыстрой зарядки и адаптивная подвеска DiSus-M с магнитореологическими амортизаторами. Окончательная оценка обновления будет зависеть от объявленных цен: пока компания предлагает бронировать автомобиль без раскрытия стоимости.

Источник: carnewschina