Отпечаток собачьей лапы пролежал в руинах бронзового века четыре тысячи лет

Обычный строительный кирпич сохранил след собачьей лапы, оставленный около 4000 лет назад, — археологи обнаружили его при раскопках древнего поселения Тавшанлы-Хёюк на западе Турции. Отпечаток пережил пожар, разрушивший дом в бронзовом веке, и дошёл до наших дней вместе с обломками стены. Находка запечатлела случайный эпизод повседневной жизни людей и животных, который иначе вряд ли оставил бы след в истории.

Кирпич изготовили из глины, земли и соломы, после чего оставили сушиться на открытом воздухе. Пока материал оставался мягким, по нему прошла собака и оставила отпечаток. Позднее кирпич использовали при строительстве дома. Когда здание сгорело и обрушилось, фрагмент стены оказался среди руин, где пролежал несколько тысячелетий.

Раскопки ведутся в поселении Тавшанлы-Хёюк в провинции Кютахья. Оно относится к числу крупных центров бронзового века в западной Анатолии. След на кирпиче показывает, насколько неожиданными могут быть археологические свидетельства: наряду с постройками, орудиями и другими предметами исследователи находят случайные отпечатки, сохранившие детали давно исчезнувшего быта.

Следы собаки сами по себе не позволяют установить, была ли она домашним питомцем в современном понимании. Однако другие находки в Анатолии указывают на давнюю связь людей с собаками. В частности, исследования поселения Пынарбашы выявили свидетельства существования домашних собак около 15 800 лет назад — примерно за 11 800 лет до появления отпечатка на кирпиче из Тавшанлы-Хёюк.

Источник: iflscience