Мультитул весом 147 г получил полноразмерные плоскогубцы и ножницы нового поколения

Следующий шаг в линейке Flagship от китайской Nextool — мультитул F20, который компания выпустила на этой неделе по цене 45 долларов. Заявленный замысел — закрыть разрыв между полноразмерными мультитулами, которые слишком тяжелы для ежедневного ношения, и мини-версиями, у которых не хватает инструментов на реальную работу. Главный аргумент новинки — вес 147 г при длине в сложенном виде всего 82 мм, при этом внутри работают плоскогубцы в классическом Leatherman-формате и полноразмерные ножницы.

Фирменная черта серии — трёхрукоятчатая «двунаправленная» конструкция: плоскогубцы раскрываются в одну сторону, ножницы в другую, и каждый инструмент рассчитан на работу с противоположной ручкой, сложенной внутри. Инженеры целенаправленно гоняли прототипы, меняя габариты на миллиметры и вес на граммы, пока корпус не вписался в карман брюк: 81,6 x 33,5 x 20 мм.

Ножницы получили обновлённую платформу Nex-Scissors 2.0 с утолщёнными до 2,3 мм лезвиями — это не декоративные мини-ножницы, которые производители обычно прячут в одну из рукояток, а полноценный механизм с длинными рычагами. Плоскогубцы также усилили — их толщина выросла до 5,4 мм, у челюстей узкие носы, обычные губки и кусачки у шарнира.

В наборе — клинок из стали 8Cr14MoV длиной 60,4 мм с твёрдостью 57-59 HRC и фиксатором, держатель бит с двусторонней битой Phillips №1 и шлицевой 3/16 дюйма (бит можно заменить своей), линейка на рукояти ножниц и обжимной инструмент для электрики.

Все подвижные инструменты вынесены наружу и открываются одной рукой. Nextool называет конструкцию «12-в-1», засчитывая в комплект светящийся наконечник рукояти и съёмную клипсу; рецензенты New Atlas честно считают честный счёт «10 в 1». При этом из набора сознательно выброшены открывалки для бутылок и консервов и дублирующие отвёртки.

Источник: nextoolworld