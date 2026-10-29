Человечество отменило ледниковый период: как CO₂ заблокировал оледенение на 500 тысяч лет

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| Новость | Наука и космос

Человечество фактически отменило наступление следующего ледникового периода — и этот эффект сохранится сотни тысяч лет. К такому выводу пришли климатологи, проанализировавшие влияние антропогенных выбросов на естественный цикл смены эпох. Ключевой фактор — концентрация углекислого газа в атмосфере: она сейчас настолько высока, что блокирует механизм запуска оледенения, который в норме срабатывает при снижении уровня CO₂.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Для понимания масштаба: естественные циклы ледниковых периодов повторялись примерно каждые 100 000 лет из‑за изменений орбиты Земли, и без вмешательства человека следующий спад температуры мог начаться уже в ближайшие тысячелетия. Нынешний уровень CO₂, однако, превышает критический порог — даже при постепенном снижении выбросов инерция парникового эффекта удержит климат тёплым на срок до 500 000 лет.

Учёные подчёркивают, что речь идёт не о предотвращении холода, а о фундаментальном сдвиге в долгосрочной климатической динамике планеты. Это означает, что привычные геологические сценарии будущего климата больше не работают: естественные механизмы охлаждения оказались подавлены. Последствия затрагивают не только температуру, но и уровень моря, циркуляцию океанов и распределение осадков — параметры, которые в эпоху ледниковых циклов вели себя предсказуемо.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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