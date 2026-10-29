Исчезнувшая вулканическая дуга 100-миллионнолетней давности найдена в северо-западном Иране

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Международная команда геологов обнаружила в северо-западном Иране следы неизвестной ранее вулканической системы, действовавшей примерно 101-97 млн лет назад. Дугу, названную Азербайджанским континентальным магматическим поясом, описала группа во главе со Стамбульским техническим университетом; работа вышла в журнале Geoscience Frontiers.

Система оставалась «невидимой» почти сто лет геологических исследований: её разобрали и растащили тектонические движения, срезала эрозия, закопали осадочные бассейны, а вулканизм эоцена перекрыл следы. Учёные проанализировали вулканические и плутонические породы вдоль разлома Сиях-Чешме-Хой-Мишо-Тебриз: датирование цирконов U-Pb, изотопы гафния и валовый состав пород показали классический профиль магмы континентальной дуги, которая возникает там, где одна плита ныряет под другую.

Дугу относят к позднему мелу — на тот момент исчезал океан Нео-Тетис. Ранее магматическую историю Ирана описывали двумя поясами — Сенанда-Сирджан и Урмия-Дохтар, и новый объект становится их третьим участником. Разлом Сиях-Чешме-Хой-Мишо-Тебриз может оказаться крупной тектонической границей, связанной с откатом погружающейся плиты и миграцией вулканических дуг — это объясняет, почему вспышка магматизма уложилась в несколько миллионов лет.

Помимо Ирана, открытие меняет представление о том, как «теряются» древние дуги: тектоника рвёт их на фрагменты, эрозия стирает, осадки хоронят, а более молодой вулканизм маскирует. Опознав такие обломки, геологи точнее восстанавливают, как погружались плиты, мигрировали дуги, росла континентальная кора и закрывался океан, давший контуры Восточного Средиземноморья, Ближнего Востока и Западной Азии.

Источник: sciencedaily