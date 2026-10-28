Android 17 пришла на шесть устройств OnePlus: вместо OxygenOS устанавливают ColorOS 17

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

OnePlus начала обновлять смартфоны до Android 17, но вместе с новой версией системы пользователи получают не привычную OxygenOS, а ColorOS 17 от Oppo. Переход затронул уже шесть устройств, включая флагманы OnePlus 15 и OnePlus 13, а также модели 15R, 13R и 13s. Обновление выходит раньше первоначального графика: массовое распространение планировали начать 29 октября, однако первые устройства получили стабильную версию ещё 22 октября.

Первыми Android 17 получили OnePlus 15 и планшет OnePlus Pad 4. Затем обновление стало доступно для OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13R и OnePlus 13s. Пока распространение преимущественно ограничено Индией, хотя для Pad 4 обновление вышло и на других рынках. Сроки появления прошивки зависят от региона и поэтапного развёртывания.

Ключевое изменение касается программной платформы: OnePlus постепенно отказывается от OxygenOS в пользу ColorOS. Обе оболочки уже давно имеют общие черты, но переход закрепляет сближение программного обеспечения OnePlus с экосистемой Oppo. Компания намерена расширить список обновляемых устройств в ноябре и продолжить выпуск прошивок для других совместимых моделей до первого квартала 2027 года.

Чтобы проверить доступность обновления, владельцам совместимых смартфонов предлагают открыть раздел «Настройки» → «Система и обновления» → «Обновление ПО». Если уведомление ещё не появилось, стоит проверить его позднее: прошивка распространяется партиями.

Источник: gizmochina