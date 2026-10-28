Android 17 пришла на шесть устройств OnePlus: вместо OxygenOS устанавливают ColorOS 17

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

OnePlus начала обновлять смартфоны до Android 17, но вместе с новой версией системы пользователи получают не привычную OxygenOS, а ColorOS 17 от Oppo. Переход затронул уже шесть устройств, включая флагманы OnePlus 15 и OnePlus 13, а также модели 15R, 13R и 13s. Обновление выходит раньше первоначального графика: массовое распространение планировали начать 29 октября, однако первые устройства получили стабильную версию ещё 22 октября.

Автор: Oppo Источник: www.gizmochina.com

Первыми Android 17 получили OnePlus 15 и планшет OnePlus Pad 4. Затем обновление стало доступно для OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13R и OnePlus 13s. Пока распространение преимущественно ограничено Индией, хотя для Pad 4 обновление вышло и на других рынках. Сроки появления прошивки зависят от региона и поэтапного развёртывания.

Ключевое изменение касается программной платформы: OnePlus постепенно отказывается от OxygenOS в пользу ColorOS. Обе оболочки уже давно имеют общие черты, но переход закрепляет сближение программного обеспечения OnePlus с экосистемой Oppo. Компания намерена расширить список обновляемых устройств в ноябре и продолжить выпуск прошивок для других совместимых моделей до первого квартала 2027 года.

Чтобы проверить доступность обновления, владельцам совместимых смартфонов предлагают открыть раздел «Настройки» → «Система и обновления» → «Обновление ПО». Если уведомление ещё не появилось, стоит проверить его позднее: прошивка распространяется партиями.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 853 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 11931 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Канат под улицей: как в 1873 году появились знаменитые трамваи Сан-Франциско

Ранним утром 2 августа 1873 года на Клей-стрит было почти пусто. В четыре часа небольшой вагон подошёл к верхней части одного из крутых сан-францисских склонов. Лошади перед ним не было,...

Обсерватория Веры Рубин открыла своего первого кандидата в карликовые планеты Солнечной системы: почему его не замечали 10 лет

В октябре 2026 года астрономы объявили об открытии крупного небесного тела на дальних окраинах Солнечной системы. Объект получил временное рабочее название 2026 ED138. Он обращается вокруг Солнца...

«Мелодия-106»: парадоксы первого в СССР музыкального центра первого класса

В 1978 году Рижский радиозавод имени Попова начал выпуск «Мелодии-106-стерео». В одном корпусе объединили радиоприёмник диапазонов ДВ, СВ, КВ I—III и УКВ, кассетную панель на венгерском ЛПМ,...

Обзор внешнего аккумулятора EcoFlow RAPID 25K (EF-HB-002): 170 Вт, PD 3.1 и информативный TFT-дисплей

EcoFlow RAPID Power Bank (модель EF-HB-002) позиционируется как высокомощный внешний аккумулятор для ноутбуков, планшетов и смартфонов. Заявленные параметры: ёмкость 25 000 мАч, суммарная выходная...

«Кольца, сережки, крестик есть?»: как за колбасу в СССР 1933 года отдали 98 тонн золота

Представьте магазин СССР 1933 года. За колбасу здесь просят золотое обручальное кольцо. Узнаем, как Торгсин выкачал 98 тонн золота у населения и построил Магнитку?

✦ ИИ  Как яблочный сок делают прозрачным — и почему одного сита недостаточно

Через стакан одного яблочного сока видно кухню, другой похож на жидкую яблочную мякоть. Разницу нельзя объяснить только тем, насколько мелким было сито. На производстве перед фильтрацией могут...