У портативной колонки Beosound A5 появилась отделка Charcoal Knit

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Bang & Olufsen добавила в линейку портативных колонок Beosound A5 новую расцветку Charcoal Knit. Корпус выполнен из алюминия цвета чёрный антрацит, лицевую часть закрывает угольно-серая ткань Kvadrat с мелким вязаным рисунком, а ручка сделана из чёрной кожи. По словам компании, в оформлении сочетаются скандинавское мастерство и монохромная гамма.

Колонка вышла в 2023 году в двух вариантах отделки, со светлым и тёмным дубом, а затем ассортимент пополнялся новыми цветами. Beosound A5 работает по Wi-Fi и Bluetooth: её можно объединять с другими колонками Beosound в мультирум-систему или брать с собой на улицу. На верхней панели расположена беспроводная зарядка для смартфона.

Автономность, как заявляет производитель, составляет 12 часов, заряжается колонка через USB-C.

За версию Charcoal Knit просят 1450 долларов, и это самый дешёвый вариант Beosound A5 среди всех отделок.

Источник: Gear Patrol