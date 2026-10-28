У портативной колонки Beosound A5 появилась отделка Charcoal Knit

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Bang & Olufsen добавила в линейку портативных колонок Beosound A5 новую расцветку Charcoal Knit. Корпус выполнен из алюминия цвета чёрный антрацит, лицевую часть закрывает угольно-серая ткань Kvadrat с мелким вязаным рисунком, а ручка сделана из чёрной кожи. По словам компании, в оформлении сочетаются скандинавское мастерство и монохромная гамма.

Автор: Bang & Olufsen Источник: www.gearpatrol.com

Колонка вышла в 2023 году в двух вариантах отделки, со светлым и тёмным дубом, а затем ассортимент пополнялся новыми цветами. Beosound A5 работает по Wi-Fi и Bluetooth: её можно объединять с другими колонками Beosound в мультирум-систему или брать с собой на улицу. На верхней панели расположена беспроводная зарядка для смартфона.

Автономность, как заявляет производитель, составляет 12 часов, заряжается колонка через USB-C.

Автор: Bang & Olufsen Источник: www.gearpatrol.com
Автор: Bang & Olufsen Источник: www.gearpatrol.com

За версию Charcoal Knit просят 1450 долларов, и это самый дешёвый вариант Beosound A5 среди всех отделок.

Источник: Gear Patrol

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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