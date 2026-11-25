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Дистрибьютор марки Li Auto в России, компания Sinomach, инициировали процедуру сертификации двух моделей бренда Seres. Это решение стало отклонением от ранее озвученных планов, предполагавших фокус исключительно на линейке Li Auto.

На данный момент в России оформляются декларации соответствия на кроссоверы Seres 7 и Seres 9. Документы выданы компании «ИАЭК Хуаюнь», которая ранее занималась легализацией моделей Li Auto для Евразийского экономического союза. Соглашение о проведении оценки соответствия между Seres и «ИАЭК Хуаюнь» было подписано 26 августа 2026 года.

Ранее дистрибуцией Seres занималась «МБ Рус», однако к началу 2026 года запасы автомобилей у дилеров исчерпались, а новые поставки прекратились. Передача полномочий дистрибьютору Li Auto позволит возобновить продажи.

В рамках сертификации рассматриваются кроссоверы первого поколения. Seres 7 имеет габариты 5020 мм в длину и оснащается последовательной гибридной системой мощностью 449 л. с. с батареей на 40 кВт·ч. Флагманский Seres 9 длиной 5230 мм развивает 496 л. с. и комплектуется батареями емкостью до 52 кВт·ч. Срок действия полученных документов рассчитан до 2030 года.

Источник: китайские автомобили