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Российский хостинг-провайдер RuVDS совместно с Университетом морской практики и компанией «Стратонавтика» приступил к испытаниям экспериментального плавучего дата-центра. Оборудование развернуто на борту экспедиционного судна в рамках научной миссии, целью которой является первое в истории восхождение на гору Сайпл в Антарктиде. Запуск вычислительных мощностей на борту судна стал отклонением от первоначального плана базирования на полярных станциях.

Вычислительные ресурсы предназначены для оперативной обработки телеметрии и метеоданных во время восхождения. Серверы обеспечат анализ изображений с беспилотников для поиска метеоритов и трансляцию материалов съемочной группы. Проект позволит проверить отказоустойчивость оборудования в условиях длительного морского перехода. Инженерам предстоит оценить работу техники при воздействии качки, влажности, солевого тумана и резких температурных перепадов.

Экспедиция стартует 15.01.2027 года из Новой Зеландии. Завершение миссии намечено на 15 марта в аргентинском порту Ушуая. Маршрут протяженностью около 5800 морских миль пройдет через вулкан Эребус, гору Сайпл и остров Петра I. Оборудование было доставлено в зону экспедиции в два этапа с использованием авиационного и морского транспорта.

Источник: Первый технический