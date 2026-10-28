Муравьи воспользовались генетическим наследием катастрофы, уничтожившей динозавров

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Удар астероида, уничтоживший динозавров 66 млн лет назад, мог косвенно помочь муравьям стать одной из самых успешных групп насекомых на планете. Международная команда биологов обнаружила, что в тот же период в ДНК предков крупных групп муравьёв резко активизировались мобильные генетические элементы, способные перемещаться по геному и создавать собственные копии. Исследователи из Мюнстерского университета в Германии предполагают, что эти изменения ускорили эволюционное разнообразие муравьёв.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Учёные сравнили геномы 163 видов муравьёв, охватив 12 из 16 современных подсемейств, и проследили историю активности так называемых прыгающих генов за последние 100 млн лет. Выяснилось, что группы с большим количеством таких элементов в геноме сегодня обычно включают больше видов. Всплески активности генетических элементов у предков нескольких крупных групп произошли около 66 млн лет назад — незадолго до их последующего разнообразия.

Особое значение могло иметь влияние мобильных участков ДНК на гены обонятельных рецепторов. Муравьи используют химические сигналы, чтобы находить дорогу, распознавать сородичей и координировать действия колонии. Расширение соответствующих семейств генов могло улучшить эту систему коммуникации и дать насекомым дополнительное эволюционное преимущество.

Сегодня в мире насчитывается более 15 тыс. видов муравьёв. Работа, опубликованная в журнале Science Advances, связывает их разнообразие с генетическими изменениями, совпавшими по времени с глобальной экологической перестройкой после вымирания динозавров. Однако исследование показывает эволюционную связь, а не доказывает, что именно прыгающие гены стали единственной причиной распространения муравьёв.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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