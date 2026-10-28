Муравьи воспользовались генетическим наследием катастрофы, уничтожившей динозавров
Удар астероида, уничтоживший динозавров 66 млн лет назад, мог косвенно помочь муравьям стать одной из самых успешных групп насекомых на планете. Международная команда биологов обнаружила, что в тот же период в ДНК предков крупных групп муравьёв резко активизировались мобильные генетические элементы, способные перемещаться по геному и создавать собственные копии. Исследователи из Мюнстерского университета в Германии предполагают, что эти изменения ускорили эволюционное разнообразие муравьёв.
Учёные сравнили геномы 163 видов муравьёв, охватив 12 из 16 современных подсемейств, и проследили историю активности так называемых прыгающих генов за последние 100 млн лет. Выяснилось, что группы с большим количеством таких элементов в геноме сегодня обычно включают больше видов. Всплески активности генетических элементов у предков нескольких крупных групп произошли около 66 млн лет назад — незадолго до их последующего разнообразия.
Особое значение могло иметь влияние мобильных участков ДНК на гены обонятельных рецепторов. Муравьи используют химические сигналы, чтобы находить дорогу, распознавать сородичей и координировать действия колонии. Расширение соответствующих семейств генов могло улучшить эту систему коммуникации и дать насекомым дополнительное эволюционное преимущество.
Сегодня в мире насчитывается более 15 тыс. видов муравьёв. Работа, опубликованная в журнале Science Advances, связывает их разнообразие с генетическими изменениями, совпавшими по времени с глобальной экологической перестройкой после вымирания динозавров. Однако исследование показывает эволюционную связь, а не доказывает, что именно прыгающие гены стали единственной причиной распространения муравьёв.
Источник: sciencedaily
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