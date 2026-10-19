Полеты людей на Луну стартуют после 2040 года и испытаний «Луны-27»

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| Новость | Наука и космос

Российские пилотируемые полеты на Луну планируется начать после 2040 года. Согласно заявлению космонавта «Роскосмоса» Ивана Вагнера на лекции проекта «Наука вокруг», интервал между 2040 и 2050 годами потребуется для практического освоения технологий посадки, взлета и организации жизнедеятельности на поверхности спутника.

Подготовка к отправке экипажа построена на поэтапном использовании роботизированных комплексов. Ближайшие миссии будут направлены на детальное изучение южного и северного полюсов объекта. Орбитальный аппарат «Луна-26» выполнит карту местности с помощью стереофотосъемки (фиксации объекта с нескольких точек для создания 3D-модели) и обеспечит радиосвязь как ретранслятор данных.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Непосредственно практическую отработку посадочных манипуляций выполнят модули «Луна-27.1» и «Луна-27.2». Их старт запланирован на 2029 и 2030 годы. Приборы прилунятся в полярных зонах, где проведут физико-химический анализ грунта на глубине до 1 метра. Результаты работы станций обеспечат техническую базу, необходимую для того, чтобы пилотируемые полеты на Луну проходили в безопасном для экипажа режиме.

Источник: ferra

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