Океан менял хозяев без массового вымирания: что происходило 120 миллионов лет назад

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Около 120 млн лет назад в морях на территории современной Колумбии одновременно обитали древние группы морских хищников, которые постепенно исчезали, и новые виды, только начинавшие распространяться. Изучение ископаемых показало, что крупные изменения морских экосистем могли происходить без массового вымирания. Учёные рассматривают этот процесс как отдельный сценарий эволюционной перестройки жизни на Земле.

Находки происходят из геологической формации Паха (Paja Formation) возле города Вилья-де-Лейва. В раннемеловых морях этого региона обитали длинношеие плезиозавры, родственники морских крокодилов, черепахи, акулы и ракообразные. Вместе они образовывали чрезвычайно сложное сообщество с большим количеством хищников, находившихся на вершине пищевой цепи.

Исследователи из Университета Макгилла и Центра палеонтологических исследований Колумбии предложили назвать подобный период «биотическим переломом» (Biotic Inflection). Он характеризуется одновременным существованием многочисленных древних эволюционных линий, близких к исчезновению, и новых групп, которым только предстояло получить широкое распространение. Авторы считают, что подобные переходы могли играть заметную роль в истории биологического разнообразия.

Причиной необычного соседства видов могло стать сочетание нескольких природных факторов: высокой температуры океана, повышенного уровня моря, богатых питательными веществами прибрежных вод и новых морских путей между восточной частью Тихого океана и ранней Атлантикой. Пока учёные не могут утверждать, что подобные процессы происходили по всему миру. Для проверки гипотезы потребуются новые палеонтологические находки, более точная датировка пород и сравнение с другими древними морскими экосистемами.

Источник: scitechdaily