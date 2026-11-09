Немезида остается неподтвержденной гипотезой о спутнике Солнца

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| Новость | Наука и космос

Гипотеза о скрытой звезде-компаньоне Солнца, известной как Немезида, предполагает, что ее гравитация периодически нарушает облако Оорта и направляет кометы во внутреннюю часть Солнечной системы. Однако современные астрономические обзоры не нашли убедительных доказательств существования такого объекта.

Идею предложил физик Ричард Мюллер в 1980-х годах. Он связывал ее с предположением палеонтологов Дэвида Раупа и Джека Сепкоски о повторяющихся эпизодах массовых вымираний с интервалом около 26 млн лет.

По этой гипотезе Немезида могла быть красным карликом массой не менее 5% массы Солнца. Перемещаясь по сильно вытянутой орбите, она периодически проходила бы через более плотные области облака Оорта — гипотетического резервуара ледяных тел на окраинах Солнечной системы.

Автор: NASA Источник: dailygalaxy.com

Гравитационное воздействие могло бы изменять орбиты комет и направлять часть из них к внутренним планетам. По оценке Мюллера, эпизоды усиленной кометной активности могли длиться около миллиона лет.

Связь с вымираниями, однако, остается спорной. Статистическая значимость предполагаемого цикла в 26 млн лет оспаривается, а вымирания обычно объясняют сочетанием факторов, включая вулканизм и долгосрочные изменения окружающей среды.

Вымирание около 66 млн лет назад, уничтожившее нептичьих динозавров, связывают с ударом в районе полуострова Юкатан в Мексике. Господствующая научная интерпретация относит ударник к астероиду, а не к комете. Мюллер допускает кометную природу объекта, но доказательств этого нет.

Главная проблема гипотезы — отсутствие обнаружения Немезиды. Современные инфракрасные обзоры, включая миссию WISE, обнаружили множество слабых звезд и коричневых карликов, но не нашли объекта, который соответствовал бы традиционным моделям спутника Солнца.

Автор: NASA Источник: dailygalaxy.com

Мюллер считает, что Немезида могла быть трудна для обнаружения из-за малого видимого движения и возможной близости орбиты к плоскости эклиптики. Однако астрономы способны находить близкие объекты по инфракрасному излучению, параллаксу и гравитационным эффектам, поэтому отсутствие находки остается серьезным аргументом против гипотезы.

Обсерватория имени Веры Рубин в Чили может расширить знания о дальних кометах и облаке Оорта. Ее широкопольные обзоры помогут находить и отслеживать слабые движущиеся объекты, но сами по себе не докажут существование Немезиды.

Оценка Мюллера о том, что следующий крупный кометный «ливень» может произойти через 12-15 млн лет, зависит от справедливости его модели. На текущем уровне знаний Немезида остается неподтвержденной гипотезой, а не установленным объектом Солнечной системы.

Источник: Daily Galaxy

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