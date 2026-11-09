Laowa выпустила макрообъектив 180mm F4.5 для Fujifilm X и Nikon F

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Laowa выпустила версии макрообъектива 180mm F4.5 1.5x Ultra Macro APO для байонетов Fujifilm X и Nikon F. Продажи начались 6 ноября 2026 года, а ориентировочная цена в Японии составляет около 105 000 иен с учетом налога.

Версия для Fujifilm X-mount стала первым автофокусным объективом Laowa для этой системы. Модель для Nikon F-mount работает только с ручной фокусировкой.

Объектив сочетает фокусное расстояние 180 мм с увеличением 1,5:1. Минимальная дистанция фокусировки составляет 300 мм, а рабочий отрезок — 147,6 мм. Это позволяет снимать насекомых и других пугливых мелких объектов, не приближая камеру слишком близко.

Автор: Laowa Источник: www.laowa.jp

Оптическая схема включает 12 элементов в девяти группах. APO-конструкция корректирует хроматические аберрации как в зоне резкости, так и в расфокусе, уменьшая цветные ореолы на контрастных границах.

Диафрагма состоит из девяти лепестков. В автофокусной версии диапазон составляет F4.5-F22, в версии для Nikon F — F4.5-F32. Диаметр фильтра — 62 мм.

Автофокус работает от 1,5 м до бесконечности. Для перехода в режим MF достаточно повернуть кольцо фокусировки до крайнего положения с фиксацией. В макродиапазоне ближе 1,5 м доступна функция Focus Assist: при удержании программируемой кнопки более двух секунд автофокус работает в ограниченном диапазоне.

Автор: Laowa Источник: www.laowa.jp

Объектив получил компактный корпус и подходит для съемки насекомых, мелких животных, цветов и других объектов, к которым нельзя подойти вплотную. Длинное фокусное расстояние помогает отделить объект от фона и получить выраженное боке.

Версии для Fujifilm X и Nikon F дополнили ранее выпущенные варианты для Sony E, Nikon Z, Canon EF и Canon RF. Для Canon RF автофокус возможен при использовании совместимого адаптера EF-RF, однако Laowa не гарантирует работу со всеми адаптерами.

Источник: PRONEWS

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