Samsung приступила к распространению апдейта с номером сборки EZJF для Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6

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Компания Samsung начала распространение нового обновления программного обеспечения для складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. На текущем этапе апдейт стал доступен владельцам этих устройств в Южной Корее, а выход прошивки на других рынках ожидается в ближайшие дни.

Согласно сопроводительной документации, обновление направлено на повышение стабильности работы терминалов. Размер пакета для модели Galaxy Z Flip 6 составляет 574,23 МБ, сборка получила номер F741NKSU4EZJF. Прошивка для Galaxy Z Fold 6 имеет сопоставимый объем и аналогичное окончание номера сборки — EZJF.

Автор: samsung Источник: www.samsung.com

Ранее в течение последних нескольких дней производитель уже выпустил обновления с идентичным описанием изменений для ряда других смартфонов линейки Galaxy.

Источник: sammobile

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