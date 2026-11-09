Vivo тестирует смартфон с батареей емкостью около 12 000 мАч

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Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Vivo может готовить смартфон с аккумулятором емкостью 11 970 мАч. В публикации также говорится о планах компании выпустить устройство с батареей еще большей емкости.

По словам источника, батарея на 11 970 мАч уже находится в массовом производстве. Он не назвал конкретную модель, но упоминание «синего» производителя в китайском сообщении обычно указывает на Vivo.

Ранее, в феврале 2026 года, тот же инсайдер сообщал, что Vivo тестирует смартфон с одноэлементной кремниевой батареей номинальной емкостью от 11 000 до 12 000 мАч. Тогда устройство находилось на этапе разработки.

Новая информация указывает, что батарея могла перейти в стадию массового производства. Однако Digital Chat Station не раскрыл модель, сроки выхода, характеристики экрана, процессор, зарядку и другие параметры будущего аппарата.

По данным источника, Vivo также рассматривает смартфон с еще более крупной батареей — свыше 12 000 мАч. Он может получить увеличенный экран, но точные размеры дисплея, конфигурация и дата презентации не раскрыты.

В феврале инсайдер также говорил, что Vivo может выпустить в 2027 году широкоформатный флагман без складного корпуса. Для следующего складного смартфона компании он допускает использование 2-нм процессора, однако не подтверждает конкретную модель.

Отдельно сообщается, что iQOO разрабатывает смартфон с экраном диагональю 7 дюймов и батареей более 10 000 мАч. Его ориентировочный выход в Китае намечен на середину 2027 года.

Все сведения о батареях и будущих устройствах остаются утечками. Vivo и iQOO не подтверждали ни модель с батареей 11 970 мАч, ни сроки ее выхода, ни характеристики потенциальных новинок.

Источник: Gizmochina