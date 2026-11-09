Vivo тестирует смартфон с батареей емкостью около 12 000 мАч

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Vivo может готовить смартфон с аккумулятором емкостью 11 970 мАч. В публикации также говорится о планах компании выпустить устройство с батареей еще большей емкости.

По словам источника, батарея на 11 970 мАч уже находится в массовом производстве. Он не назвал конкретную модель, но упоминание «синего» производителя в китайском сообщении обычно указывает на Vivo.

Ранее, в феврале 2026 года, тот же инсайдер сообщал, что Vivo тестирует смартфон с одноэлементной кремниевой батареей номинальной емкостью от 11 000 до 12 000 мАч. Тогда устройство находилось на этапе разработки.

Автор: Vivo Источник: www.vivo.com

Новая информация указывает, что батарея могла перейти в стадию массового производства. Однако Digital Chat Station не раскрыл модель, сроки выхода, характеристики экрана, процессор, зарядку и другие параметры будущего аппарата.

По данным источника, Vivo также рассматривает смартфон с еще более крупной батареей — свыше 12 000 мАч. Он может получить увеличенный экран, но точные размеры дисплея, конфигурация и дата презентации не раскрыты.

В феврале инсайдер также говорил, что Vivo может выпустить в 2027 году широкоформатный флагман без складного корпуса. Для следующего складного смартфона компании он допускает использование 2-нм процессора, однако не подтверждает конкретную модель.

Отдельно сообщается, что iQOO разрабатывает смартфон с экраном диагональю 7 дюймов и батареей более 10 000 мАч. Его ориентировочный выход в Китае намечен на середину 2027 года.

Все сведения о батареях и будущих устройствах остаются утечками. Vivo и iQOO не подтверждали ни модель с батареей 11 970 мАч, ни сроки ее выхода, ни характеристики потенциальных новинок.

Источник: Gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 119 0
Автор TanyaSTS Рейтинг +551.70
Блог Смартфоны и телефоны 832 12091 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор GaN-зарядки Ugreen Uno X640: Разбор эффективности, стабильности под нагрузкой и эргономики

Ugreen продолжает экспериментировать не только с электрической начинкой своих зарядных устройств, но и с их визуальным позиционированием. Uno X640 — это компактное 45-ваттное...

Почему некоторым животным необходимо умереть, чтобы продолжить род: удивительная стратегия природы

В животном мире существуют виды, для которых продолжение рода буквально становится последним событием в жизни. Они тратят все силы на размножение, заботу о потомстве и передачу генов следующему...

Почему подстаканники стали одним из символом поездов: физика и сопромат чайного стола

В 1892 году (в архивных ведомственных сводках министерства путей сообщения встречается и 1882 год) Сергей Витте официально ввел подстаканники в постоянный обиход пассажирских поездов на казенных...

Обзор Интерскол АКА-8/12ЭМ: четыре колеса подряд и почти полный аккумулятор

Компрессор в багажнике обычно лежит без дела месяцами, а потом внезапно становится одной из самых нужных вещей. Интерскол АКА-8/12ЭМ интересен тем, что обходится без проводов, показывает давление...

Как голуби кормят птенцов «молоком», хотя у них нет молочных желёз

Взрослый голубь клюёт зёрна и семена, но своему только что вылупившемуся птенцу приносит совсем другую пищу. Первые дни тот питается густой светлой массой, которую называют голубиным молоком. Её...