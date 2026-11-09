Игровая гарнитура MSI Maestro 500 Wireless получила шестимикрофонный массив и задержку до 30 мс
Компания MSI вывела на рынок беспроводную полноразмерную игровую гарнитуру MAESTRO 500 WIRELESS. Модель оснащена системой активного шумоподавления (ANC) с возможностью быстрого переключения на прозрачный режим нажатием одной кнопки, что позволяет контролировать окружающую обстановку без необходимости снимать устройство. Новинка поддерживает три варианта подключения: по радиоканалу 2,4 ГГц с использованием комплектного адаптера Type-C, через протокол Bluetooth 5.4 или с помощью проводного соединения со стандартным разъемом 3,5 мм.
За воспроизведение звука отвечают 40-мм неодимовые динамические излучатели, покрывающие частотный диапазон от 20 до 40 000 Гц. Показатель чувствительности динамиков составляет 110 дБ на частоте 1 кГц при сопротивлении 36 Ом. В режиме передачи сигнала по беспроводному каналу 2,4 ГГц задержка аудиопотока не превышает 30 мс. Для ПК-пользователей предусмотрена программная интеграция с технологией Nahimic for Headset, обеспечивающей пространственное позиционирование звука.
Голосовая связь реализована с помощью массива из шести микрофонов, работающих в связке с технологией формирования луча и алгоритмами окружающей нейтрализации шумов (ENC). Рабочий диапазон частот микрофонной системы находится в пределах от 100 до 10 000 Гц. Отключение передачи голоса происходит путем поворота штанги микрофона вверх (функция Flip-to-mute).
Встроенный аккумулятор имеет емкость 1000 мА·ч, обеспечивая до 90 часов непрерывного воспроизведения при отключенном активном шумоподавлении и уровне громкости 50%. Реализованная функция быстрой зарядки позволяет получить около 6 часов работы после 5 минут подключения к источнику питания. Амбушюры гарнитуры выполнены из тканевого покрытия с наполнением из пеноматериала с эффектом памяти, а чаши способны поворачиваться на 90.
Общая масса устройства вместе с USB-приемником составляет около 280 г при габаритах 187,8 x 197,6 x 79,3 мм. Комплект поставки включает кабель 3,5 мм, USB-кабель зарядки и чехол для транспортировки.
Стоимость устройства на китайском рынке составляет 399 юаней (~$60).
Источник: IT Home
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