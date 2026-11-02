NASA: Voyager 1 впервые удалится от Земли на один световой день

В ноябре 2026 года автоматический зонд NASA «Вояджер-1», отправившийся в межпланетное путешествие еще в 1977 году, преодолеет знаковую дистанцию. Он станет первым искусственным объектом в истории, который удалится от родной планеты на расстояние одного светового дня.

К 18 ноября 2026 года аппарат окажется в 25,9 миллиарда километров от Земли. Для понимания масштаба: это путь, который луч света проходит ровно за 24 часа. Чтобы достичь этой точки, преодолевая пространство со скоростью около 61 000 километров в час, зонду потребовалось почти полвека — 49 лет непрерывного полета.

Достижение этого рубежа кардинально меняет логистику управления миссией. Из-за колоссальной дистанции радиосигнал будет идти до аппарата целые сутки. Таким образом, полный цикл обмена данными — отправка команды с Земли и получение подтверждения о ее выполнении — займет ровно 48 часов. Любое оперативное вмешательство становится невозможным, поэтому зонд полагается на собственные алгоритмы безопасности.

Сложности с управлением дали о себе знать незадолго до этого события. В октябре 2026 года контакт с межзвездным странником прервался на двое суток. Инженеры миссии выяснили причину сбоя: сработала автоматическая система защиты, которая деактивировала основной блок двигателей и перевела аппарат на резервный. А месяцем ранее, в сентябре, специалистам пришлось пойти на крайние меры по энергосбережению — они заменили три бортовых устройства на менее требовательные аналоги, чтобы продлить жизнь научным приборам.

Сейчас «Вояджер-1» питается от радиоизотопного генератора, мощность которого упала до четырех ватт — этого едва хватает для питания светодиодной лампочки. Тем не менее, через сеть антенн Deep Space Network аппарат продолжает передавать уникальные данные о магнитных полях и плазме межзвездного пространства, куда он вышел еще в 2012 году. На борту зонда также находится знаменитая «Золотая пластинка» — послание для внеземных цивилизаций с музыкой, звуками природы и приветствиями на 55 языках. Ожидается, что энергии для поддержания связи хватит до начала 2030-х годов.

Источник: news.rambler.ru