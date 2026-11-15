В Китае создали первый в стране 20-килограммовый беспилотный вертолет на водородном топливе

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Китайская исследовательская группа разработала первый в стране беспилотный вертолет на водородном топливе (в классе 20 кг). Для него были созданы две силовые установки: одна работает исключительно на водородных топливных элементах, а вторая использует гибридную водородно-литиевую технологию. Это решение призвано обеспечить более экологичный транспорт для так называемой «низковысотной экономики».

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Команда исследователей под руководством Мао Цина, доцента Института химической инженерии Даляньского технологического университета, на данный момент разработала два прототипа. Первый оснащен системой на водородных топливных элементах с 12-литровым баллоном, рассчитанным на давление 35 мегапаскалей (МПа). Такая конфигурация обеспечивает продолжительность полета до трех часов. Вторая модель использует гибридную водородно-литиевую систему с 5-литровым баллоном (35 МПа), что позволяет аппарату находиться в воздухе 1,5 часа.

Для сравнения: обычные беспилотники того же весового класса, работающие на литиевых аккумуляторах, как правило, могут летать лишь около 30 минут. Водородные топливные элементы обладают высокой плотностью энергии и представляют собой перспективное решение проблемы ограниченной продолжительности полета — фактора, который долгое время препятствовал более широкому внедрению электрических летательных аппаратов.

Увеличению времени полета также способствовала оригинальная силовая установка, созданная разработчиками. Их система топливных элементов с воздушным охлаждением успешно прошла испытания в различных условиях (при разной температуре и влажности). Система продемонстрировала стабильную работу и высокую устойчивость к внешним факторам.

Кроме того, разработанный группой мембранно-электродный блок позволяет увеличить продолжительность полета, обеспечивая при этом более значительные запасы по грузоподъемности и мощности. На уровне всего летательного аппарата команда разработала интегрированный модуль управления, объединяющий мониторинг энергосистемы, спектроскопическую диагностику и интеллектуальное управление. Таким образом, получается замкнутая система, обеспечивающая бесшовную интеграцию топливных элементов с платформой летательного аппарата.

Серия беспилотников успешно прошла испытания в условиях сильного ветра в открытом море, продемонстрировав стабильный полет и высокую адаптивность к сложным условиям, с потенциальными областями применения в городских инспекциях, морских операциях и горных исследованиях.

Этот технологический прорыв объединяет водородную энергетику и химическую инженерию с авиационной инженерией, создавая важный путь для применения водородного оборудования для полетов на малых высотах, преодолевая разрыв между разработкой силовой установки и полной интеграцией в летательный аппарат.

Команда инженеров планирует дальнейшее совершенствование обоих вариантов летательных аппаратов, развитие основных технологий топливных элементов и укрепление сотрудничества между промышленностью, академическими кругами и научными исследованиями для ускорения применения и коммерциализации, а также для поддержки роста китайского сектора малой высотной авиации на новых источниках энергии.

Источник: Global Times

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 116 0
Автор avia_news Рейтинг +7.00
Блог Авто и транспорт 375 13153 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Уборка космоса отменяется: почему «орбитальные мусоровозы» не спасут нас от космического мусора

С декабря 2024 по май 2025 года спутники группировки Starlink выполнили 144 404 маневра уклонения от потенциальных столкновений. Согласно отчетам компании SpaceX для Федеральной комиссии по связи...

Земля сама себя подставила: почему сильнейшую за 20 лет магнитную бурю на 90% создало не Солнце

В середине мая 2024 года на Земле произошла крупнейшая за два десятилетия геомагнитная буря. Серия мощных выбросов плазмы из солнечной короны достигла нашей планеты 10 мая и вызвала...

В детстве вы осознавали мир глубже, чем сегодня: ученые выяснили, куда уходит острота восприятия

В возрасте 5 или 6 лет любое событие окружающего мира вызывает у человека сильный отклик и воспринимается во всех подробностях. Ребенок, который еще не знаком с законами физики и метеорологии,...

Остров Буве: можно пересечь океан и так и не сойти на берег

Экспедицию готовили два года. Двадцать участников, судно с вертолётами, оборудование и бюджет около 750 тысяч долларов. В начале 2018 года команда добралась морем до острова Буве. Оставалось...

На Гавайи завезли непальских фазанов, и они спровоцировали распространение инвазивной банановой маракуйи

В 1962 году на гавайском ранчо Пуу Вааваа выпустили 67 непальских фазанов. Вид планировали разводить в качестве новой дичи для охоты. Однако спустя десятилетия Служба национальных парков США...

Обзор игровой мышки VXE Dragonfly X3 Pro

VXE Dragonfly X3 Pro — беспроводная игровая мышь, в которой производитель сделал акцент на небольшом весе, точности позиционирования и гибкости настроек. Модель получила симметричный...