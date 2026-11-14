Citizen Promaster Air получили титановый корпус, но удивляют не только материалом

Citizen расширила линейку механических часов Promaster Air новой версией NK0040-58P с циферблатом цвета шампанского. Модель появилась в американском и британском интернет-магазинах компании. При этом речь идёт не о совершенно новой конструкции: производитель добавил третий вариант оформления после чёрной и синей версий.

Корпус диаметром 40 мм изготовлен из фирменного сплава Super Titanium с упрочнённой поверхностью. Из этого же материала сделан браслет. На внешнем безеле расположена логарифмическая шкала, позволяющая выполнять расчёты скорости, расстояния и расхода топлива. Такая конструкция традиционно используется в авиационных часах, хотя сегодня подобные вычисления чаще выполняют электронные приборы.

Внутри установлен автоматический механизм Caliber 8310 с запасом хода до 60 часов. Он не требует батарейки и самостоятельно заводится при движении руки. Предусмотрена остановка секундной стрелки при настройке времени, а также календарь с отображением даты. Циферблат защищает сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Водонепроницаемость достигает 200 метров (20 бар), поэтому часы подходят не только для повседневного использования, но и для плавания и снорклинга.

Источник: citizenwatch