Почти два месяца ожидания позади: Samsung завершила тестирование One UI 9.0 и выпустила стабильную версию для Galaxy A25

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Samsung завершила тестирование новой версии фирменной оболочки для смартфона Galaxy A25 и начала распространять стабильную One UI 9.0 на базе Android 17. Бета-программа продолжалась почти два месяца. Теперь владельцы устройства смогут перейти на финальную версию программного обеспечения.

Автор: ENG-HS Источник: unsplash.com

Первым обновление стало доступно в Южной Корее. Ожидается, что в ближайшее время компания начнет выпускать прошивку и в других странах. Распространение будет проходить постепенно, поэтому сроки появления обновления могут отличаться в зависимости от региона.

Обновление приносит на смартфон несколько изменений в работе интерфейса и системных приложений. В частности, пользователи получат дополнительные возможности настройки панели быстрого доступа, а в меню параметров устройства появится отдельный раздел, посвященный гарантии и обслуживанию.

Также компания добавила индикатор, который позволяет лучше контролировать использование местоположения приложениями. Изменения затронули и фирменные сервисы компании, включая Samsung Health и Notes. Кроме того, обновления получили Samsung DeX и инструменты специальных возможностей.

Таким образом, A25 присоединился к числу смартфонов бренда, для которых уже доступна стабильная версия One UI 9.0. Владельцам устройства в странах, где прошивка пока не появилась, придется дождаться завершения очередного этапа распространения.

Источник: SamMobile

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