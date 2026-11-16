В One UI 9. 5 может быть добавлена опция создавать индивидуальное приветствие для функции фильтрации входящих вызовов

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung планирует добавить в One UI 9.5 возможность устанавливать пользовательское приветствие для функции фильтрации звонков.

В начале текущего года компания Samsung анонсировала функцию «Отбор звонков» для серии смартфонов Galaxy S26, а в One UI 9.5 она рискует получить расширенные настройки. Данная функция способна принимать входящие вызовы вместо владельца устройства и параллельно выдавать текстовую расшифровку беседы в реальном времени. Правда, изменить приветствие, которое слышат дозванивающиеся, пока нельзя — доступна лишь возможность настройки громкости голоса и скорость речи. Но грядущее обновление One UI от Samsung способно это исправить.

One UI 9
One UI 9
Автор: Samsung Источник: news.samsung.com

При изучении ранней сборки One UI 9.5 были обнаружены фрагменты кода, намекающие на возможность правки вступительной фразы, звучащей для входящих при активированной функции фильтрации вызовов. Строчки кода дают понять: у пользователей One UI 9.5 появится возможность добавлять персональное приветствие.

Дополнительные фрагменты кода из One UI 9.5 демонстрируют типичные ошибки пользователей при создании приветствия и устанавливают ограничения на деликатные слова. По другим строкам видно, что для таких настраиваемых пользователем фраз потребуется подключение к интернету, а само приветствие может пройти проверку перед сохранением.

Источник: androidauthority

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