В One UI 9. 5 может быть добавлена опция создавать индивидуальное приветствие для функции фильтрации входящих вызовов
Samsung планирует добавить в One UI 9.5 возможность устанавливать пользовательское приветствие для функции фильтрации звонков.
В начале текущего года компания Samsung анонсировала функцию «Отбор звонков» для серии смартфонов Galaxy S26, а в One UI 9.5 она рискует получить расширенные настройки. Данная функция способна принимать входящие вызовы вместо владельца устройства и параллельно выдавать текстовую расшифровку беседы в реальном времени. Правда, изменить приветствие, которое слышат дозванивающиеся, пока нельзя — доступна лишь возможность настройки громкости голоса и скорость речи. Но грядущее обновление One UI от Samsung способно это исправить.
При изучении ранней сборки One UI 9.5 были обнаружены фрагменты кода, намекающие на возможность правки вступительной фразы, звучащей для входящих при активированной функции фильтрации вызовов. Строчки кода дают понять: у пользователей One UI 9.5 появится возможность добавлять персональное приветствие.
Дополнительные фрагменты кода из One UI 9.5 демонстрируют типичные ошибки пользователей при создании приветствия и устанавливают ограничения на деликатные слова. По другим строкам видно, что для таких настраиваемых пользователем фраз потребуется подключение к интернету, а само приветствие может пройти проверку перед сохранением.
Источник: androidauthority
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