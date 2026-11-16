Компания Garmin запатентовала смарт-часы с AMOLED-дисплеем на солнечной батареи

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Garmin не так давно заявила, что эра смарт-часов с MiP-дисплеями подходит к завершению. Вслед за этим компания оформила патент на наручные часы с AMOLED-матрицей, дополненные встроенной солнечной панелью.

На протяжении многих лет Garmin трудится над тем, чтобы снабдить AMOLED-дисплеи интегрированными фотоэлектрическими ячейками. В 2022 году компания зарегистрировала патент, где показана возможность задействовать промежутки между субпикселями AMOLED-матрицы под элементы, вырабатывающие ток. В свежем патенте раскрывается иной вариант: солнечная панель у Garmin может размещаться между AMOLED-матрицей и защитным стеклом.

Смарт-часы Garmin с AMOLED-дисплеем
Смарт-часы Garmin с AMOLED-дисплеем
Автор: Garmin Источник: gadgetsandwearables.com

Такой принцип во многом повторяет фирменную технологию Garmin под названием «Power Glass». Она уже применяется в выпускаемых смарт-часах, где стоят солнечная батарея и MiP-экран. Компания берёт фотогальваническую панель, в которой через одинаковые интервалы прорезаны прозрачные окна — благодаря им расположенный ниже AMOLED-дисплей остаётся различимым. Правда, полупрозрачный слой поверх матрицы уменьшает яркость. Однако современные AMOLED-панели выдают пиковую яркость свыше 3000 нит, так что подобную потерю удаётся скомпенсировать — хотя платой за это станет возросший расход энергии устройства.

Цветовой фильтр, чьи субпиксели выровнены по солнечной панели, призван свести к минимуму утрату яркости, искажение цветопередачи и падение чёткости изображения. Как указано в патенте, у такой компоновки есть и производственные плюсы: сама AMOLED-матрица остаётся неизменной, её лишь дополняют новыми слоями.

Источник: notebookcheck

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