Телескоп «Евклид» за 13 месяцев нашел в 15 раз больше гравитационных линз, чем астрономы за всю историю наблюдений

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Космический телескоп «Евклид» Европейского космического агентства передал на Землю первый крупный пакет данных DR1-Foundation, в котором астрономы выявили 15 000 потенциальных сильных гравитационных линз. Этот каталог природных «увеличительных стекол» стал крупнейшим в истории наблюдений и превзошел по объему все прежние сборники, вместе взятые. В анализе участвовали более 2000 ученых из международного консорциума, включая физиков из Университета Британской Колумбии.

Автор: Google Источник: gemini.google.com

По словам соавтора научной работы Хришабха Шриваставы, докторанта кафедры физики и астрономии Университета Британской Колумбии, прежде найти подобные объекты было непросто, так как вероятность их обнаружения составляла около 1 к 10 000. До запуска «Евклида» науке было известно менее 1000 подтвержденных сильных гравитационных линз, а теперь у исследователей появилось 15 000 новых кандидатов, зафиксированных одним телескопом по единой методике.

Эффект гравитационного линзирования предсказал Альберт Эйнштейн в общей теории относительности. Оно возникает, когда массивная галактика или скопление галактик на переднем плане своим тяготением искривляет пространство-время и отклоняет свет от более далекого фонового объекта. Для наблюдателя свет фоновой галактики усиливается и преобразуется в дуги или замкнутые кольца, что позволяет изучать далекие тусклые объекты. В новый каталог вошли также редкие системы: составные линзы, спиральные галактики-линзы и линзированные квазары.

Схема эффекта гравитационного линзирования: массивный объект своей гравитацией искривляет световые лучи, идущие от далекого космического тела. Белые стрелки отражают реальный маршрут света от истинного местоположения источника, а оранжевые указывают на его видимое для наблюдателя положение.
Схема эффекта гравитационного линзирования: массивный объект своей гравитацией искривляет световые лучи, идущие от далекого космического тела. Белые стрелки отражают реальный маршрут света от истинного местоположения источника, а оранжевые указывают на его видимое для наблюдателя положение.
Автор: NASA Источник: commons.wikimedia.org

Основное назначение этих объектов — исследование «темной Вселенной». Обычное вещество, из которого состоят звезды, планеты и люди, составляет около 5 процентов космоса. Остальные 95% приходятся на темную энергию (около 70%), ускоряющую расширение пространства, и невидимую темную материю (около 25%). Как отметил профессор UBC Дуглас Скотт, эти скрытые компоненты определяют прошлое и будущее космоса. Темная материя выдает себя только гравитацией, поэтому анализ изгиба света помогает вычислить массу галактик и построить карту ее распределения.

За 13 месяцев работы «Евклид» собрал 1,7 миллиона гигабайт данных, запечатлев более 900 миллионов галактик и 60 миллионов квазаров на участке неба площадью в 9500 полных Лун. Отбор линз в этом массиве проходил в четыре этапа: с помощью алгоритмов машинного обучения, тысяч волонтеров проекта Space Warps, проверки астрофизиками и верификации другими телескопами.

Источник: phys.org

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