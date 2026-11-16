Samsung приготовила для владельцев Galaxy A57 обновление: компания исправила сразу 179 уязвимостей

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Samsung начала распространять новое обновление программного обеспечения для смартфона Galaxy A57. Основное содержание прошивки — ноябрьский пакет безопасности, который устраняет 179 уязвимостей в системе и повышает защищенность устройства.

Первыми обновление получили владельцы смартфонов в Южной Корее. Ожидается, что в ближайшие дни компания начнет выпускать ее и на других рынках. Точные сроки появления обновления в отдельных странах пока не сообщаются.

Ноябрьский патч не добавляет новых функций и не меняет внешний вид интерфейса. Его основная задача — устранить обнаруженные проблемы безопасности, которые потенциально могут использоваться для атак на устройства. Поэтому обновление рекомендуется установить после того, как оно станет доступно для конкретного региона.

Проверить наличие прошивки можно самостоятельно. Для этого нужно открыть настройки смартфона, перейти в раздел «Обновление ПО» и выбрать проверку новых версий. Если обновление уже выпущено для региона, система предложит его загрузить и установить.

Тем временем компания продолжает работу над следующей версией фирменной оболочки One UI 9.5. В сети уже обнаружены системные приложения, предназначенные для будущего программного обеспечения. Это указывает на то, что разработка интерфейса продолжается.

Galaxy A57 также может получить One UI 9.5, однако производитель пока не раскрыл сроки выхода обновления для этой модели. Не опубликован и официальный график распространения новой версии оболочки.

Источник: SamMobile