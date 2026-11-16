Samsung приготовила для владельцев Galaxy A57 обновление: компания исправила сразу 179 уязвимостей

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung начала распространять новое обновление программного обеспечения для смартфона Galaxy A57. Основное содержание прошивки — ноябрьский пакет безопасности, который устраняет 179 уязвимостей в системе и повышает защищенность устройства.

Автор: ENG-HS Источник: unsplash.com

Первыми обновление получили владельцы смартфонов в Южной Корее. Ожидается, что в ближайшие дни компания начнет выпускать ее и на других рынках. Точные сроки появления обновления в отдельных странах пока не сообщаются.

Ноябрьский патч не добавляет новых функций и не меняет внешний вид интерфейса. Его основная задача — устранить обнаруженные проблемы безопасности, которые потенциально могут использоваться для атак на устройства. Поэтому обновление рекомендуется установить после того, как оно станет доступно для конкретного региона.

Проверить наличие прошивки можно самостоятельно. Для этого нужно открыть настройки смартфона, перейти в раздел «Обновление ПО» и выбрать проверку новых версий. Если обновление уже выпущено для региона, система предложит его загрузить и установить.

Тем временем компания продолжает работу над следующей версией фирменной оболочки One UI 9.5. В сети уже обнаружены системные приложения, предназначенные для будущего программного обеспечения. Это указывает на то, что разработка интерфейса продолжается.

Galaxy A57 также может получить One UI 9.5, однако производитель пока не раскрыл сроки выхода обновления для этой модели. Не опубликован и официальный график распространения новой версии оболочки.

Источник: SamMobile

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 239 0
Автор Zloi Рейтинг +5250.20
Блог Смартфоны и телефоны 832 12222 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

На Луне лежит 187 тонн мусора: откуда он взялся и зачем нужен ученым

В сентябре 1959 года советская автоматическая станция «Луна-2» долетела до естественного спутника Земли и на высокой скорости врезалась в его поверхность. У первых космических аппаратов еще не было...

Обзор наушников Linsoul Avant: богатство эмоций, комфорт и идеальное разрешение

Компания Linsoul, насколько мне известно, работает с десятками различных производителей аудиотехники. Да, им пора было выпустить что-то серьезное под собственным брендом и это, естественно,...

В Амазонии поставили прозрачную крышу под деревьями. Что стало с лесом спустя 20 лет

В бразильском лесу Кашиуана дождь падал на кроны как обычно. Ниже, на высоте человеческого роста, часть воды попадала на прозрачные панели и по желобам уходила за пределы участка. Так учёные...

Зачем в опорах козырьков советских подъездов оставляли отверстия

У старого подъезда обычно замечают дверь, ступени и табличку с номерами квартир. А по сторонам стоят детали, к которым все давно привыкли: бетонные стенки с просветами или металлические решётки,...

Кадыкчан, Иультин и Нефтегорск: почему северные посёлки превратились в города-призраки и какие уроки из этого стоит извлечь

В материалах о заброшенных поселениях Севера и Дальнего Востока обычно ищут визуальную драму: пустые панельные пятиэтажки, ржавеющую технику, занесённые снегом улицы. Однако за этой сталкерской...

Рельсы встречаются посреди континента: как завершили первую трансконтинентальную железную дорогу США

Утром 10 мая 1869 года в безводной долине у Promontory Summit в Юте друг напротив друга стояли два локомотива. С запада прибыл Central Pacific Jupiter, с востока — Union Pacific No....