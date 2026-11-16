OPPO, Vivo и Xiaomi выводят новые устройства в Европе и Азии, но не планируют официальные продажи в США

Американский рынок Android-смартфонов рискует остаться без самых необычных флагманов 2026 года. OPPO, Vivo и Xiaomi готовят международные продажи устройств с камерами на 200 Мп, мощными процессорами и аккумуляторами до 8500 мА·ч, но официального выхода в США не планирует ни один из трёх производителей.

У OPPO Find X10 Pro Max сразу три камеры по 200 Мп — основная, широкоугольная и телефото. Смартфон получил 6,78-дюймовый LTPO-экран с частотой 144 Гц и 2-нм процессор Dimensity 9600 Pro. В Европе модель уже продаётся, но стоит от 1799 евро. При этом европейская версия получила аккумулятор на 7150 мА·ч против 8000 мА·ч у китайской.

Vivo X500 Pro Max пошёл другим путём: его 200-Мп перископическая камера ZEISS дополнена съёмным телеконвертером, обеспечивающим фокусное расстояние, эквивалентное 400 мм. Ещё две камеры имеют разрешение 50 Мп, а аккумулятор — ёмкость 8000 мА·ч. Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max делают ставку на две камеры по 200 Мп и дополнительный экран на задней панели. У старшей модели китайская версия получила аккумулятор на 8500 мА·ч, а глобальная, по предварительным данным, — на 7050 мА·ч.

Причина американского дефицита не в технологиях: китайские бренды так и не смогли выстроить масштабное сотрудничество с местными операторами связи, через которых продаётся значительная часть смартфонов. Ситуацию осложняет уход OnePlus с новыми моделями из Северной Америки и Европы. Американцам остаётся заказывать флагманы через импортёров, рискуя столкнуться с несовместимостью сетей, региональными ограничениями ПО и проблемами с гарантией.

Источник: gizmochina