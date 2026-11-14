Microsoft исключает ИИ как причину 30-часового сбоя

Неудачное обновление сети привело к глобальному сбою в работе Outlook, Teams и других сервисов, который продлился около 30 часов. По заявлению Microsoft, инцидент никак не связан с хакерами или ИИ-агентами. В пятницу вечером, 13 ноября, компания опубликовала в социальной сети X извинения перед своими клиентами.

Мы глубоко сожалеем о неудобствах, которые этот инцидент доставил нашим клиентам и партнерам. Microsoft

В компании подчеркнули, что крайне серьезно относятся к ответственности за оказанное им доверие.

Что Microsoft говорит о причинах сбоя

По словам представителей Microsoft, речь идет исключительно о технической неполадке, не имеющей отношения ни к кибератакам, ни к искусственному интеллекту или ИИ-агентам. Сбой был вызван ошибкой, допущенной при предыдущем обновлении пропускной способности сети; проблема проявилась лишь после недавних изменений в сетевой инфраструктуре. На данный момент основная причина устранена.

Длительность восстановительных работ в Microsoft объясняют огромной нагрузкой на сервисы. Восстановление проводилось поэтапно, причем после каждого шага специалисты проверяли стабильность системы. Это заняло больше времени, но позволило гарантировать надежное возобновление работы. Microsoft планирует представить полный отчет об инциденте после завершения внутреннего расследования.

Это согласуется с информацией, которую Microsoft предоставляла во время самого сбоя. Компания отменила изменение конфигурации и установила патч для компонента, отвечающего за аутентификацию и маршрутизацию. Восстановленные серверы неоднократно снова выходили из строя, как только на них поступал трафик. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк еще на раннем этапе заявил, что, по предположению Microsoft, причиной стал неудачный процесс обновления.

Почему Microsoft особо подчеркивает, что дело не в ИИ

Упоминание ИИ и «агентов» (автономных программных агентов) появилось неслучайно. В соцсетях X и LinkedIn получили широкое распространение публикации, связывающие сбой с политикой сокращения расходов в Microsoft. Согласно этим сообщениям, корпорация предложила десяткам тысяч сотрудников уволиться по собственному желанию, чтобы переориентироваться на развитие технологий искусственного интеллекта.

IT-предприниматель Том Лоуренс, например, задался вопросом: не ищет ли теперь Microsoft номера телефонов уволенных инженеров? Новым заявлением Microsoft, по-видимому, стремится развеять подобные подозрения — тем более что компания сейчас активно предлагает своим корпоративным клиентам ИИ-агентов для выполнения все более широкого круга задач.

30 часов простоя

Согласно итоговому отчету на странице статуса сервисов Microsoft, сбой начался в четверг в 11:05, а к концу дня его последствия стали ощутимы повсеместно. Проблему удалось устранить в пятницу к 17:10, после чего Microsoft в течение ночи разгребала накопившуюся очередь электронных писем. Сбой затронул компании и государственные учреждения как минимум в 74 странах. В Японии госучреждениям пришлось вернуться к бумажному документообороту, а банкам — к использованию факсов; люксовый холдинг Richemont был вынужден отложить публикацию своих полугодовых финансовых результатов. Кроме того, ИИ-сервисы, такие как Claude и ChatGPT, утратили возможность доступа к электронной почте, календарям и файлам в Microsoft 365 через соответствующие коннекторы.

На что теперь могут рассчитывать клиенты

Для Microsoft этот сбой, вероятно, обернется финансовыми потерями. В своем соглашении об уровне обслуживания (Service Level Agreement — SLA) корпорация гарантирует бизнес-клиентам доступность сервиса Exchange Online на уровне 99,9% в течение календарного месяца. Если показатель оказывается ниже, клиенту полагается компенсация: 25% от суммы оплаты при доступности ниже 99%, 50% — при показателе ниже 99% и 100% — если доступность упала ниже 95%.

Расчет производится в «пользовательских минутах»: ключевым фактором является то, сколько именно пользователей и как долго не могли отправлять или получать электронную почту. Если, например, все пользователи компании столкнулись с перебоями в течение примерно 30 часов, то за ноябрь показатель доступности составит около 95,8%, что соответствует уровню компенсации в 50%. Компенсация не начисляется автоматически. Компаниям необходимо до конца декабря подать соответствующий запрос в службу поддержки Microsoft, предоставив данные о продолжительности сбоя, затронутых пользователях и полученных сообщениях об ошибках. Сумма компенсации будет вычтена из стоимости услуг.

Это не первый масштабный сбой

Microsoft — не единственная компания, сталкивающаяся с подобными проблемами. Не так давно из-за проблем с электроснабжением в лондонском облачном регионе Google на несколько часов были парализованы сервисы Revolut, ING и Spotify; годом ранее аналогичная ситуация произошла с Amazon Web Services. А в 2024 году ошибочное обновление от компании CrowdStrike привело к сбоям в работе аэропортов и больниц по всему миру. Масштабные сбои у крупнейших облачных провайдеров (гиперскейлеров) случаются редко, но когда они происходят, работа тысяч компаний останавливается одновременно.

Некоторые эксперты призывают отказаться от сервисов компании

Вопрос о том, какие выводы следует сделать из подобных ситуаций, остается открытым. В немецкоязычных странах (регион DACH) некоторые эксперты, например Саша Палленберг, призывают полностью отказаться от американских сервисов в пользу европейских аналогов. Другие — в частности, американский аналитик Дион Хинчклифф — советуют компаниям проанализировать свою зависимость от сторонних поставщиков и разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, сохраняя при этом использование самих облачных платформ. Европейские провайдеры также не застрахованы от сбоев: в 2021 году у французского облачного провайдера OVHcloud в Страсбурге сгорел целый дата-центр.

Источник: Microsoft