Microsoft исключает ИИ как причину 30-часового сбоя

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Неудачное обновление сети привело к глобальному сбою в работе Outlook, Teams и других сервисов, который продлился около 30 часов. По заявлению Microsoft, инцидент никак не связан с хакерами или ИИ-агентами. В пятницу вечером, 13 ноября, компания опубликовала в социальной сети X извинения перед своими клиентами.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Мы глубоко сожалеем о неудобствах, которые этот инцидент доставил нашим клиентам и партнерам.

Microsoft

В компании подчеркнули, что крайне серьезно относятся к ответственности за оказанное им доверие.

Что Microsoft говорит о причинах сбоя

По словам представителей Microsoft, речь идет исключительно о технической неполадке, не имеющей отношения ни к кибератакам, ни к искусственному интеллекту или ИИ-агентам. Сбой был вызван ошибкой, допущенной при предыдущем обновлении пропускной способности сети; проблема проявилась лишь после недавних изменений в сетевой инфраструктуре. На данный момент основная причина устранена.

Длительность восстановительных работ в Microsoft объясняют огромной нагрузкой на сервисы. Восстановление проводилось поэтапно, причем после каждого шага специалисты проверяли стабильность системы. Это заняло больше времени, но позволило гарантировать надежное возобновление работы. Microsoft планирует представить полный отчет об инциденте после завершения внутреннего расследования.

Это согласуется с информацией, которую Microsoft предоставляла во время самого сбоя. Компания отменила изменение конфигурации и установила патч для компонента, отвечающего за аутентификацию и маршрутизацию. Восстановленные серверы неоднократно снова выходили из строя, как только на них поступал трафик. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк еще на раннем этапе заявил, что, по предположению Microsoft, причиной стал неудачный процесс обновления.

Почему Microsoft особо подчеркивает, что дело не в ИИ

Упоминание ИИ и «агентов» (автономных программных агентов) появилось неслучайно. В соцсетях X и LinkedIn получили широкое распространение публикации, связывающие сбой с политикой сокращения расходов в Microsoft. Согласно этим сообщениям, корпорация предложила десяткам тысяч сотрудников уволиться по собственному желанию, чтобы переориентироваться на развитие технологий искусственного интеллекта.

IT-предприниматель Том Лоуренс, например, задался вопросом: не ищет ли теперь Microsoft номера телефонов уволенных инженеров? Новым заявлением Microsoft, по-видимому, стремится развеять подобные подозрения — тем более что компания сейчас активно предлагает своим корпоративным клиентам ИИ-агентов для выполнения все более широкого круга задач.

30 часов простоя

Согласно итоговому отчету на странице статуса сервисов Microsoft, сбой начался в четверг в 11:05, а к концу дня его последствия стали ощутимы повсеместно. Проблему удалось устранить в пятницу к 17:10, после чего Microsoft в течение ночи разгребала накопившуюся очередь электронных писем. Сбой затронул компании и государственные учреждения как минимум в 74 странах. В Японии госучреждениям пришлось вернуться к бумажному документообороту, а банкам — к использованию факсов; люксовый холдинг Richemont был вынужден отложить публикацию своих полугодовых финансовых результатов. Кроме того, ИИ-сервисы, такие как Claude и ChatGPT, утратили возможность доступа к электронной почте, календарям и файлам в Microsoft 365 через соответствующие коннекторы.

На что теперь могут рассчитывать клиенты

Для Microsoft этот сбой, вероятно, обернется финансовыми потерями. В своем соглашении об уровне обслуживания (Service Level Agreement — SLA) корпорация гарантирует бизнес-клиентам доступность сервиса Exchange Online на уровне 99,9% в течение календарного месяца. Если показатель оказывается ниже, клиенту полагается компенсация: 25% от суммы оплаты при доступности ниже 99%, 50% — при показателе ниже 99% и 100% — если доступность упала ниже 95%.

Расчет производится в «пользовательских минутах»: ключевым фактором является то, сколько именно пользователей и как долго не могли отправлять или получать электронную почту. Если, например, все пользователи компании столкнулись с перебоями в течение примерно 30 часов, то за ноябрь показатель доступности составит около 95,8%, что соответствует уровню компенсации в 50%. Компенсация не начисляется автоматически. Компаниям необходимо до конца декабря подать соответствующий запрос в службу поддержки Microsoft, предоставив данные о продолжительности сбоя, затронутых пользователях и полученных сообщениях об ошибках. Сумма компенсации будет вычтена из стоимости услуг.

Это не первый масштабный сбой

Microsoft — не единственная компания, сталкивающаяся с подобными проблемами. Не так давно из-за проблем с электроснабжением в лондонском облачном регионе Google на несколько часов были парализованы сервисы Revolut, ING и Spotify; годом ранее аналогичная ситуация произошла с Amazon Web Services. А в 2024 году ошибочное обновление от компании CrowdStrike привело к сбоям в работе аэропортов и больниц по всему миру. Масштабные сбои у крупнейших облачных провайдеров (гиперскейлеров) случаются редко, но когда они происходят, работа тысяч компаний останавливается одновременно.

Некоторые эксперты призывают отказаться от сервисов компании

Вопрос о том, какие выводы следует сделать из подобных ситуаций, остается открытым. В немецкоязычных странах (регион DACH) некоторые эксперты, например Саша Палленберг, призывают полностью отказаться от американских сервисов в пользу европейских аналогов. Другие — в частности, американский аналитик Дион Хинчклифф — советуют компаниям проанализировать свою зависимость от сторонних поставщиков и разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, сохраняя при этом использование самих облачных платформ. Европейские провайдеры также не застрахованы от сбоев: в 2021 году у французского облачного провайдера OVHcloud в Страсбурге сгорел целый дата-центр.

Источник: Microsoft

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 227 0
Автор avia_news Рейтинг +5.10
Блог ИИ, сервисы и приложения 715 4971 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Уборка космоса отменяется: почему «орбитальные мусоровозы» не спасут нас от космического мусора

С декабря 2024 по май 2025 года спутники группировки Starlink выполнили 144 404 маневра уклонения от потенциальных столкновений. Согласно отчетам компании SpaceX для Федеральной комиссии по связи...

Земля сама себя подставила: почему сильнейшую за 20 лет магнитную бурю на 90% создало не Солнце

В середине мая 2024 года на Земле произошла крупнейшая за два десятилетия геомагнитная буря. Серия мощных выбросов плазмы из солнечной короны достигла нашей планеты 10 мая и вызвала...

В детстве вы осознавали мир глубже, чем сегодня: ученые выяснили, куда уходит острота восприятия

В возрасте 5 или 6 лет любое событие окружающего мира вызывает у человека сильный отклик и воспринимается во всех подробностях. Ребенок, который еще не знаком с законами физики и метеорологии,...

Остров Буве: можно пересечь океан и так и не сойти на берег

Экспедицию готовили два года. Двадцать участников, судно с вертолётами, оборудование и бюджет около 750 тысяч долларов. В начале 2018 года команда добралась морем до острова Буве. Оставалось...

На Гавайи завезли непальских фазанов, и они спровоцировали распространение инвазивной банановой маракуйи

В 1962 году на гавайском ранчо Пуу Вааваа выпустили 67 непальских фазанов. Вид планировали разводить в качестве новой дичи для охоты. Однако спустя десятилетия Служба национальных парков США...

Обзор игровой мышки VXE Dragonfly X3 Pro

VXE Dragonfly X3 Pro — беспроводная игровая мышь, в которой производитель сделал акцент на небольшом весе, точности позиционирования и гибкости настроек. Модель получила симметричный...