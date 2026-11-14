iPhone Duo выдержал 457 тысяч складываний, но его шарнир начал разбалтываться

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Складной iPhone Duo прошёл испытание на 457 053 цикла открытия и закрытия, однако его шарнир начал заметно изнашиваться. При этом внутренний экран остался целым, а смартфон продолжил работать. Результаты продолжительного теста опубликовала лаборатория CNET, которая проверяет устройство на специальном автоматизированном стенде.

Первые изменения появились примерно после 390 тысяч складываний. Шарнир стал двигаться свободнее, а примерно на отметке 440 300 циклов смартфон перестал самостоятельно раскрываться до полностью плоского положения. Механизму не хватало 5-10 градусов, хотя вручную телефон по-прежнему можно было раскрыть до конца.

Испытание проводит машина Fold-a-Phone, которая круглосуточно открывает и закрывает один экземпляр iPhone Duo. При 100 складываниях в день достигнутый результат соответствует примерно 12,5 года эксплуатации. Однако лабораторная проверка не учитывает реальные условия: попадание пыли, удары и другие нагрузки, способные ускорить износ механизма.

Несмотря на ослабление шарнира, дисплей не покрылся трещинами, а складка на экране не стала заметнее. CNET продолжит испытание до наступления серьёзной неисправности: отключения смартфона, отказа датчиков определения положения экрана или появления чёрного изображения. Apple собственный норматив по количеству циклов складывания для iPhone Duo пока не раскрывала.

Источник: gizchina