Google Gemini получил доступ к банковским счетам и научился находить лишние расходы

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Google подключила к Gemini финансовые данные из Google Wallet. Теперь ИИ-ассистент может заглянуть в историю покупок, найти забытые подписки, обнаружить рост регулярных платежей и подсказать, на чём пользователь теряет деньги. Нейросеть превращается в персонального финансового аналитика, но распоряжаться чужими средствами ей пока не разрешили.

Автор: Солен Фейисса Источник: unsplash.com

Новая функция позволяет анализировать расходы за разные периоды, сравнивать покупки и составлять бюджет. Например, Gemini можно поручить найти способы сэкономить 1000 долларов за три месяца. Ассистент изучит финансовую историю, выявит повторяющиеся платежи и покажет, какие расходы можно сократить. Результаты анализа он представит в виде графиков и наглядных отчётов.

Для работы функции Google Wallet подключается к банковским счетам и кредитным картам через Plaid. После этого Gemini получает доступ к информации о транзакциях и может использовать её при ответах на финансовые вопросы. Сервис также способен учитывать прошлогодние расходы при планировании бюджета на праздники и замечать изменения стоимости подписок.

Однако у новой возможности есть принципиальное ограничение: Gemini умеет анализировать деньги, но не управлять ими. Ассистент не может самостоятельно переводить средства, оплачивать покупки или проводить инвестиционные операции. Подключение финансовых данных добровольное, а сама функция пока развёртывается только в США для Android, iOS и веб-версии Gemini.

Источник: phonearena

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Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +118.40
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