Apple обещала стеклянный iPhone будущего, но юбилейная модель может получить старый вырез

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Юбилейный iPhone 20 Pro рискует потерять самое интересное в своём дизайне. Вместо полностью безрамочного экрана смартфон может получить привычный вырез для камеры. Об этом пишет PhoneArena, а обозреватель издания уже сомневается, что Apple сможет выпустить устройство без серьёзных компромиссов.

Автор: Джеймс А. Молнар Источник: unsplash.com

К 20-летию iPhone компания, по слухам, готовила радикально новый корпус из стекла. Экран должен был плавно загибаться на все четыре стороны, без рамок, Dynamic Island и отверстий. Но свежие сообщения указывают на другой сценарий: iPhone 20 Pro и 20 Pro Max всё-таки сохранят вырез под фронтальную камеру. Каким он будет — уменьшенным Dynamic Island или обычным отверстием, пока неизвестно.

Проблема не только в изменении дизайна. Полностью стеклянный корпус может осложнить охлаждение процессора, а отсутствие рамок повысит риск случайных касаний по краям дисплея. Остаётся и вопрос прочности: если алюминиевые корпуса нынешних Pro-моделей уже получают царапины и вмятины при падениях, стеклянная конструкция может оказаться ещё уязвимее.

Поводом для такого скепсиса стал первый складной iPhone Duo. Автор PhoneArena связывает проблемы с повреждёнными устройствами с возможной спешкой Apple при запуске и снижением требований к контролю качества ради достаточных поставок. Теперь обозреватель опасается повторения ситуации с юбилейным флагманом. По слухам, Apple может пропустить поколение iPhone 19 и сразу перейти к серии iPhone 20 осенью 2027 года. Пока это не характеристики готового смартфона, но интрига уже очевидна: сможет ли компания представить действительно новый iPhone или юбилейная модель окажется очередным компромиссом?

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +118.40
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