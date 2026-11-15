Потухшая звезда испускает радиоимпульсы каждые 8 ​​минут — ее звезда-компаньон очень похожа на Солнце

На расстоянии более 5000 световых лет от Земли вращаются друг вокруг друга два совершенно разных объекта: звезда, по массе и температуре напоминающая наше Солнце, и «потухший» остаток другой, уже угасшей звезды. Как описывает в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Astronomy, группа ученых под руководством Сэмюэля Дж. Максвини и Наташи Херли-Уокер из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) при Университете Кертина (Перт, Западная Австралия), эта пара каждые 7,9 минуты посылает в космос направленные радиоволны.

В качестве источника периодических сигналов выступает белый карлик — компактное ядро ​​звезды, сбросившее свои внешние газовые оболочки в конце жизненного цикла (такая же судьба однажды ожидает и наше Солнце). Подобные медленные радиоисточники, вспыхивающие с интервалом в минуты или часы, известны астрономам лишь с 2022 года. До сих пор они обнаруживались исключительно в паре с небольшими холодными красными карликами и никогда — рядом со звездой, похожей на Солнце.

Белый карлик подает радиосигналы, вращаясь вокруг «двойника» Солнца

Как сообщает соавтор исследования Наташа Херли-Уокер в статье на портале Phys.org, ученые зафиксировали сигнал (занесенный в каталог под номером GPM J071507−114153) еще в конце 2024 года с помощью радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA), расположенного в отдаленном районе Западной Австралии. Вскоре после первых наблюдений радиовспышки прекратились на несколько недель, из-за чего исследователи были уже готовы прекратить поиски.

Проанализировав все зафиксированные сигналы и паузы между ними, астрономы выявили четкую закономерность: импульсы достигают Земли в течение шести часов, после чего наступает 26-часовое «радиомолчание». Таким образом, небесные тела совершают полный оборот вокруг общего центра масс за 32 часа, а радиолуч направлен на Землю только тогда, когда оба объекта занимают определенное положение на своих орбитах относительно нашей планеты.

Используя радиотелескоп MeerKAT, расположенный в южноафриканском регионе Кару, исследователям удалось точно определить источник сигнала — им оказалась одна тусклая звезда. Когда астроном Антонио К. Родригес изучал излучение этого объекта в обсерватории имени В. М. Кека на горе Мауна-Кеа (Гавайи, США), выяснилось, что вместо ожидаемого красного карлика перед ним звезда так называемого G-типа — к этому же классу относится и наше Солнце.

Как можно определить массу невидимого белого карлика с помощью радиоволн

Для оптических телескопов этот компактный спутник остается невидимым, поскольку его полностью затмевает яркий свет соседней звезды, похожей на Солнце. Раскрыть тайну того, что именно скрывается рядом — белый карлик или еще более плотная нейтронная звезда, — помог анализ времени прихода более чем 200 зафиксированных импульсов.

В процессе обращения вокруг своего компаньона объект то приближается к Земле, то удаляется от нее, из-за чего радиосигналам приходится преодолевать то более короткий, то более длинный путь. Поскольку из-за этого импульсы приходят на четыре секунды раньше или позже среднего значения, исследователи смогли рассчитать параметры орбиты.

В то же время спектр излучения солнцеподобной звезды показывает, что она практически не «раскачивается» под действием гравитации своего спутника, а значит, должна быть значительно массивнее его. Исходя из размера орбиты и периода обращения, составляющего 32 часа, масса невидимого источника импульсов оценивается примерно в две трети массы Солнца. Это слишком мало для нейтронной звезды, следовательно, объект должен быть белым карликом.

Впервые импульсы оказались достаточно четкими, чтобы можно было проследить движение белого карлика по его орбите вокруг звезды-компаньона. Это позволяет сделать вывод, что пульсации исходят из области вблизи белого карлика — или, возможно, даже от самого белого карлика. Когда белый карлик, если смотреть с Земли, проходит позади своего компаньона, его радиосигналы пронизывают внешние слои атмосферы последнего. Благодаря этому исследовательской группе удалось обнаружить там мощные магнитные поля и выбросы петель заряженной плазмы.

Впрочем, в исследовании пока есть «белое пятно»: расчетная орбита основывается лишь на данных радиоизмерений и единственном оптическом снимке звезды-компаньона. Непрерывные оптические наблюдения на протяжении всего 32-часового цикла обращения пока провести не удалось, поскольку во время последующих сеансов наблюдений система находилась в той части неба, которая была освещена дневным светом.

Если в будущем радиотелескопы позволят обнаруживать другие белые карлики, скрывающиеся в ярком свете соседних звезд, это также поможет в изучении так называемых сверхновых типа Ia. Такие звездные взрывы зачастую происходят в тесных двойных системах с участием белых карликов; в астрономии они служат своего рода «маяками», позволяющими измерять расстояния и масштабы расширения Вселенной.

Фильтры на языке Python и суперкомпьютер Pawsey помогают вычленять сигналы из фоновых помех

Столь медленно вращающиеся остатки звезд способны испускать мощные радиоволны — это уже много лет остается загадкой для науки. Одиночные звездные остатки, совершающие полный оборот вокруг своей оси лишь раз в несколько минут, сами по себе не могут генерировать электрическое напряжение, достаточное для подобных радиовсплесков. Поэтому энергия возникает только благодаря взаимодействию магнитного поля такого объекта с потоком частиц, исходящим от соседней звезды.

Чтобы обнаружить эти короткие импульсы на фоне «шума» Млечного Пути, исследовательская группа проанализировала более 100 часов наблюдательных данных с помощью суперкомпьютерного центра Pawsey в Перте (Западная Австралия), а также опубликовала программный код на платформе GitHub.

Программа сначала исключает из данных наблюдений неба все известные, постоянно излучающие радиоисточники, а оставшиеся данные разбивает на короткие четырехсекундные фрагменты. Затем специальные математические фильтры ищут в каждой точке пространства кратковременные всплески яркости, которые проявляются лишь на несколько секунд или минут.

Обратной стороной такого автоматизированного широкообзорного поиска является огромное количество ложных срабатываний. Турбулентность в атмосфере Земли, пролетающие самолеты, спутники и даже земные радиосигналы, отраженные от поверхности Луны, создают десятки тысяч «ложных целей». Только многоступенчатая система фильтрации (состоящая из десяти уровней) позволяет отсеять эти помехи настолько, что исследователи могут вручную проверить на экране оставшихся немногочисленных кандидатов.

О том, насколько эффективен этот метод отсева, свидетельствуют результаты практического тестирования программного обеспечения на более чем 7000 архивных записей. Из почти 14 000 выявленных подозрительных случаев после автоматической предварительной фильтрации для визуальной проверки осталось 336 групп сигналов, однако в конечном итоге лишь семь из них оказались реальными космическими источниками. Тем не менее, именно этот метод поиска позволил обнаружить в более свежих наблюдательных данных белый карлик, находящийся рядом со звездой, похожей на Солнце.

Австралийский радиотелескоп Murchison Widefield Array и южноафриканский телескоп MeerKAT служат своего рода предшественниками проекта Square Kilometre Array (SKA) — международной сети радиотелескопов, которая создается на территории обеих стран. Ввод в эксплуатацию новых антенных полей позволит выявлять множество других «погасших» звездных ядер, скрытых в ярком свете соседних звезд, однако растущие объемы данных и усиливающиеся помехи от спутников создадут для исследователей еще более серьезные трудности при анализе информации.

Источник: Nature Astronomy