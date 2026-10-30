Марсианский метеорит возрастом 4,1 млрд лет сохранил следы древней воды
Ученые из Университета Нью-Мексико совместно со специалистами Лаборатории реактивного движения NASA, Калтеха, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Мэна идентифицировали марсианский метеорит Teghaza 001, возраст которого составляет не менее 4,1 миллиарда лет и содержит свидетельства присутствия жидкой воды в древней коре Красной планеты. Результаты исследования представлены в журнале Science в статье под названием «Марсианский метеорит, образовавшийся ≳4,1 миллиарда лет назад, представляет собой образец ранней коры и мантии Марса».
Фрагменты породы розоватого оттенка общей массой около 800 граммов нашли в 2022 году в районе солончака Тегаза в пустыне Сахара на территории Мали. Основной фрагмент весом 442 грамма хранится в Музее минералов и драгоценных камней штата Мэн, а 22 грамма изучены в Институте метеоритики Университета Нью-Мексико. Всего на Земле найдено около 435 марсианских метеоритов, большинство из которых моложе 2 миллиардов лет. Лишь два других известных образца — ALH84001 и NWA 7034 (Black Beauty) — имеют сопоставимый возраст, однако Teghaza 001 представляет собой цельную магматической породу, образовавшуюся при остывании магмы в период формирования первичной коры и мантии Марса.
Директор Института метеоритики Карл Эджи и профессор Карен Зиглер зафиксировали в образце аномальный состав изотопов кислорода и высокую концентрацию оксида марганца. Эти показатели свидетельствуют о том, что порода взаимодействовала с жидкой водой и гидротермальными системами в донойскую эпоху (4,5-4,1 миллиарда лет назад), когда планета обладала плотной атмосферой и поверхностными водами.
Возраст камня подтвердили двумя методами: специалист NASA JPL Ян Лю провела уран-свинцовый анализ кристаллов циркона, а Алисия Крус-Урибе и Франсуа Тиссо выполнили лазерное рубидий-стронциевое датирование полевого шпата. Сопоставление минералогии метеорита с данными орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter позволило выделить 13 участков в южных высокогорьях Марса со схожим составом. Эти районы рассматриваются как потенциальные цели для будущих посадочных аппаратов и миссий по возврату грунта.
Источник: science.org
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