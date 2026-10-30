Марсианский метеорит возрастом 4,1 млрд лет сохранил следы древней воды

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Ученые из Университета Нью-Мексико совместно со специалистами Лаборатории реактивного движения NASA, Калтеха, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Мэна идентифицировали марсианский метеорит Teghaza 001, возраст которого составляет не менее 4,1 миллиарда лет и содержит свидетельства присутствия жидкой воды в древней коре Красной планеты. Результаты исследования представлены в журнале Science в статье под названием «Марсианский метеорит, образовавшийся ≳4,1 миллиарда лет назад, представляет собой образец ранней коры и мантии Марса».

Автор: OpenAI Источник: chatgpt.com

Фрагменты породы розоватого оттенка общей массой около 800 граммов нашли в 2022 году в районе солончака Тегаза в пустыне Сахара на территории Мали. Основной фрагмент весом 442 грамма хранится в Музее минералов и драгоценных камней штата Мэн, а 22 грамма изучены в Институте метеоритики Университета Нью-Мексико. Всего на Земле найдено около 435 марсианских метеоритов, большинство из которых моложе 2 миллиардов лет. Лишь два других известных образца — ALH84001 и NWA 7034 (Black Beauty) — имеют сопоставимый возраст, однако Teghaza 001 представляет собой цельную магматической породу, образовавшуюся при остывании магмы в период формирования первичной коры и мантии Марса.

Директор Института метеоритики Карл Эджи и профессор Карен Зиглер зафиксировали в образце аномальный состав изотопов кислорода и высокую концентрацию оксида марганца. Эти показатели свидетельствуют о том, что порода взаимодействовала с жидкой водой и гидротермальными системами в донойскую эпоху (4,5-4,1 миллиарда лет назад), когда планета обладала плотной атмосферой и поверхностными водами.

Марсианский метеорит Tégaza 001: ( A ) Главный и наиболее крупный сохранившийся фрагмент метеорита Teg 001. Его вес составляет 442 грамма, а размер в поперечнике достигает примерно 10 сантиметров. ( B ) Срез небольшого осколка, обнажающий внутреннюю текстуру и строение марсианской породы. ( C ) Карта распределения химических элементов на полированном микрошлифе (образце для микроскопа) Teg 001a. Изображение представлено в контрастных условных цветах: красный указывает на скопления кремния, зеленый — натрия, а синий — кальция. Белыми стрелками на карте отмечены ключевые минералы, сформировавшие породу: Aug (авгит) и Pgt (пижонит) — силикатные минералы магматического происхождения; Mask (маскелинит) — минерал, образовавшийся из полевого шпата в результате колоссального давления при космическом ударе; Ilm (ильменит) — минерал, богатый титаном и железом; Ca-Carb — карбонат кальция; Pho — фосфаты; Meso (мезостазис) — участки застывшего остаточного расплава. Пунктирный белый контур выделяет специфическую область: здесь сосредоточены крупные включения ильменита и прожилки мезостазиса — вытянутые капли стекла с высоким содержанием калия, запечатанные в богатой кремнием матрице.
Марсианский метеорит Tégaza 001: ( A ) Главный и наиболее крупный сохранившийся фрагмент метеорита Teg 001. Его вес составляет 442 грамма, а размер в поперечнике достигает примерно 10 сантиметров. ( B ) Срез небольшого осколка, обнажающий внутреннюю текстуру и строение марсианской породы. ( C ) Карта распределения химических элементов на полированном микрошлифе (образце для микроскопа) Teg 001a. Изображение представлено в контрастных условных цветах: красный указывает на скопления кремния, зеленый — натрия, а синий — кальция. Белыми стрелками на карте отмечены ключевые минералы, сформировавшие породу: Aug (авгит) и Pgt (пижонит) — силикатные минералы магматического происхождения; Mask (маскелинит) — минерал, образовавшийся из полевого шпата в результате колоссального давления при космическом ударе; Ilm (ильменит) — минерал, богатый титаном и железом; Ca-Carb — карбонат кальция; Pho — фосфаты; Meso (мезостазис) — участки застывшего остаточного расплава. Пунктирный белый контур выделяет специфическую область: здесь сосредоточены крупные включения ильменита и прожилки мезостазиса — вытянутые капли стекла с высоким содержанием калия, запечатанные в богатой кремнием матрице.
Источник: www.science.org

Возраст камня подтвердили двумя методами: специалист NASA JPL Ян Лю провела уран-свинцовый анализ кристаллов циркона, а Алисия Крус-Урибе и Франсуа Тиссо выполнили лазерное рубидий-стронциевое датирование полевого шпата. Сопоставление минералогии метеорита с данными орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter позволило выделить 13 участков в южных высокогорьях Марса со схожим составом. Эти районы рассматриваются как потенциальные цели для будущих посадочных аппаратов и миссий по возврату грунта.

Источник: science.org

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