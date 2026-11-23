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Apple готовит масштабное обновление линейки устройств на весну 2027 года. По данным Bloomberg, в этот период компания представит сразу несколько продуктов, среди которых базовый iPhone 18 и более доступный 18e. При этом выход второго поколения iPhone Air, который изначально ожидался раньше, похоже, придется подождать.

В 2026 году компания решила изменить привычный порядок выпуска смартфонов. Осенью компания сосредоточилась на более дорогих моделях, включая iPhone 18 Pro и Pro Max, а также свой первый складной iPhone Duo. Базовую модель отложили на следующий год. Теперь, согласно новому отчету, ее презентация запланирована на весну 2027-го.

Вместе с двумя смартфонами компания может показать новый доступный iPad и ноутбук MacBook Neo. Примерно в тот же период ожидается обновление MacBook Air. Таким образом, компания намерена распределить выход новинок между несколькими презентациями в течение года.

Сроки появления iPhone Air 2 также изменились. Если раньше его ждали в начале 2027 года, то теперь запуск, по имеющимся сведениям, намечен на первую половину года. В этот же период могут выйти обновленные iPad Air с OLED-экраном и iPad Pro.

Некоторые подробности о будущих смартфонах уже появились в утечках. Ожидается, что iPhone 18 и 18e получат новый процессор A20 и по 9 ГБ оперативной памяти. Увеличенный объем ОЗУ может быть связан с развитием функций искусственного интеллекта, которые работают непосредственно на устройстве.

Источник: Gadgets360