NPU больше неактуален: возвращаемся к классическому «железу»
Нейронные процессоры (NPU) теряют свою значимость при выборе, хотя изначально их предлагали, как передовое решение с поддержкой модных ИИ-фич. Новейшие чипы AMD, Intel и Qualcomm демонстрируют производительность свыше 40 TOPS, Microsoft отказывается от маркировки Copilot+, а большинство AI-приложений пока не используют NPU. Важнее обратить внимание на другие характеристики.
Microsoft Copilot+ с нейронными процессорами (NPU) пока не оправдали ожиданий. Изначально перспективные функции, включая Recall, столкнулись с проблемами и были значительно урезаны, что привело к снижению интереса к наличию этого блока на рынке ноутбуков. Разработчики пока не нашли способов использования возможностей нейромодуля. В итоге, его можно использовать в очень сильно ограниченных задачах, причем не ресурсоемких, а достаточно простых.
К 2026 году NPU станет стандартной функцией практически во всех новых ноутбуках, делая бренд Copilot+ не чем-то особенным, а базовым. Акцент смещается на другие характеристики, определяющие производительность и удобство использования.
Источник: Notebookcheck
Обсудить
Добавить комментарий