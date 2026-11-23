Нейронные процессоры (NPU) теряют свою значимость при выборе, хотя изначально их предлагали, как передовое решение с поддержкой модных ИИ-фич. Новейшие чипы AMD, Intel и Qualcomm демонстрируют производительность свыше 40 TOPS, Microsoft отказывается от маркировки Copilot+, а большинство AI-приложений пока не используют NPU. Важнее обратить внимание на другие характеристики.

Автор: KandooAI / RunDiffusion · Juggernaut XL v2 Источник: huggingface.co

Microsoft Copilot+ с нейронными процессорами (NPU) пока не оправдали ожиданий. Изначально перспективные функции, включая Recall, столкнулись с проблемами и были значительно урезаны, что привело к снижению интереса к наличию этого блока на рынке ноутбуков. Разработчики пока не нашли способов использования возможностей нейромодуля. В итоге, его можно использовать в очень сильно ограниченных задачах, причем не ресурсоемких, а достаточно простых.

К 2026 году NPU станет стандартной функцией практически во всех новых ноутбуках, делая бренд Copilot+ не чем-то особенным, а базовым. Акцент смещается на другие характеристики, определяющие производительность и удобство использования. Т. е. важнее производительнее процессор, быстрый накопитель и ОЗУ, а также качественный экран. Кроме того, не стоит забывать и про емкость батареи.

Источник: Notebookcheck