Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Onkyo представила HA-70 — настольное устройство для работы с наушниками, которое объединяет цифровой аудиопреобразователь и усилитель. Для японского производителя это возвращение в сегмент специализированной техники после перерыва продолжительностью более десяти лет.

В новой модели компания сделала ставку на два преобразователя ESS SABRE и полностью балансную архитектуру. Производитель предусмотрел раздельную обработку звукового сигнала для левого и правого каналов. Такая схема должна уменьшать помехи и помогать сохранять чистоту звучания.

Одной из особенностей HA-70 стала возможность выбирать между тремя режимами усиления. Они предназначены для разных типов наушников: от чувствительных внутриканальных моделей до полноразмерных устройств с высоким сопротивлением, вплоть до 600 Ом. Это позволяет подбирать подходящий режим в зависимости от используемой гарнитуры.

Подключить устройство к источнику звука можно через USB-C, оптический или коаксиальный вход. Также предусмотрены аналоговые разъемы RCA и балансные XLR, благодаря которым HA-70 сможет работать не только с наушниками, но и с другими компонентами домашней аудиосистемы. Корпус новинки выполнен из алюминия, а его размеры составляют 180 x 141 x 46 мм.

Новинка поступит в продажу весной 2027 года. Цена модели составит 650 долларов США. Подробные характеристики модели производитель обещает раскрыть ближе к началу продаж.

Источник: Ecoustics