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Полноприводный кроссовер Tenet Plus L6 AWD в комплектации «Ультра» стоит в России 3,29 млн рублей. Автомобиль оснащён бензиновым турбированным ДВС 1.5T GDI (150 л. с., 270 Н·м) и 7-диапазонным «роботом» с парой сцеплений. Полный привод работает с автоматическим подключением задней оси — электроника перераспределяет тягу при ухудшении сцепления. Доступно шесть режимов движения, включая специальные для песка, снега и грязи.

Габариты машины — 4554x1852x1681 мм, колёсная база — 2,7 м, клиренс — 18,7 см. Объём багажника — от 506 до 1326 л, топливный бак — 51 л, допускается буксировка прицепа до 750 кг. В оснащение входят цифровая приборная панель (8,88″), мультимедиа с экраном 13,2″, панорамная крыша, вентиляция кресел, аудиосистема Sony, камеры на 540, бесключевой доступ, полный «зимний пакет» и набор ассистентов водителя (адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон и другие).

Несмотря на полный привод и внедорожные режимы, модель остаётся городским кроссовером — её возможности вне асфальта ограничены.

Источник: китайские автомобили