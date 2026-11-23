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Астрономы с помощью телескопа James Webb обнаружили в пылевом диске вокруг звезды Бета Живописца аморфный водяной лёд и замёрзший углекислый газ. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Science 12 ноября 2026 года.

Бета Живописца находится примерно в 64 световых годах от Земли. Возраст звезды оценивается примерно в 20 миллионов лет, а вокруг неё расположен обширный диск из пыли и обломков, в котором уже открыты планеты.

Команда под руководством астронома Sarah Betti из Space Telescope Science Institute использовала спектрограф NIRSpec для анализа ближнего инфракрасного излучения диска. В спектре были выявлены признаки водяного льда, а также льда из углекислого газа в изотопах 12CO2 и 13CO2.

Основная часть водяного льда оказалась аморфной: молекулы воды не образуют упорядоченную кристаллическую структуру. Доля кристаллического льда составляет менее 7%.

Углекислый газ, по данным исследования, тесно смешан с водяным льдом в соотношении примерно 1:10. Такая композиция напоминает лёд, обнаруженный в кометах Солнечной системы.

Авторы предполагают, что аморфная структура указывает на формирование вещества в очень холодных условиях, возможно, в межзвёздном облаке до рождения Беты Живописца. При этом наблюдения не позволяют напрямую измерить возраст льда: структура служит косвенным признаком его происхождения и условий хранения.

Учёные также предполагают, что ледяные пылинки постоянно пополняются в результате столкновений небольших ледяных тел в диске. Это может компенсировать разрушение пыли под воздействием излучения звезды.

Источник: Techno-science.net