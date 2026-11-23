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Компания Moon Sport расширила линейку велосипедной оптики двумя устройствами: передним фонарем METIS со встроенной противоугонной сигнализацией и задним габаритом ARGUS с радаром для обнаружения попутного транспорта. Обе модели ориентированы на повышение безопасности при городских и шоссейных поездках без необходимости использовать дополнительные аксессуары на руле.

Передняя фара METIS оснащена оптической системой из двух светодиодов с максимальным световым потоком 1000 люмен. В корпус устройства интегрированы электронный звонок и противоугонная сирена громкостью 80 дБ, управление которыми вынесено на комплектный беспроводной пульт. Сверху на фонаре предусмотрено крепление для установки велокомпьютеров Garmin, Wahoo или Bryton, что избавляет от монтажа отдельных кронштейнов. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 2200 мА·ч с зарядкой через разъем USB-C, а защита от влаги соответствует стандарту IPX6.

Задний фонарь ARGUS выдает до 150 люмен и совмещен с радиолокационным датчиком. По заявлению производителя, радар фиксирует приближающиеся сзади автомобили на дистанции до 35 метров. В отличие от большинства аналогов, модель работает полностью автономно без подключения к смартфону или велокомпьютеру по протоколам ANT+ и Bluetooth, предупреждая велосипедиста встроенным звуковым сигналом, который учащается при сокращении дистанции до 10 метров.

Оба гаджета получили датчики движения для автоматического перехода в режим ожидания во время стоянки, а в заднем габарите дополнительно реализованы функции стоп-сигнала при торможении и автонастройки яркости по уровню внешнего освещения.

Стоимость переднего фонаря Moon METIS составляет 88,95 евро, а задний радар ARGUS оценен в 65,95 евро.

Источник: TodoMountainBike