Генеральный директор компании Honor Ли Цзянь объявил в соцсети Weibo о разработке нового складного смартфона с «нулевой складкой» на экране, релиз которого запланирован на март 2027 года. По данным портала Huawei Central, президент продуктовой линейки бренда Фан Фэй также подтвердила, что устройство фактически уже создано.

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Название и конструкцию новинки Honor пока не раскрыла. По неофициальным данным, на выставке MWC 2027 компания может показать модель Magic V7 с более широким корпусом, чем у привычных смартфонов-книжек. Неизвестно, говорил ли Ли Цзянь именно об этой модели.

Заметная линия сгиба на внутреннем дисплее годами остаётся главной проблемой всех гибких устройств, которую пока никому не удалось решить до конца. Ранее в этом году Honor уже делала похожие маркетинговые заявления перед выходом модели Magic V6. Тогда инженерам действительно удалось сделать углубление гораздо менее заметным, но при детальном рассмотрении оно всё же было видно.

Отраслевые эксперты воспринимают новые обещания со скептицизмом, так как полное отсутствие складки кажется невозможным с точки зрения физики. Экран сгибается в одном и том же месте тысячи раз, из-за чего его слои неизбежно растягиваются и сжимаются. Улучшенные шарниры и прочное стекло способны лишь уменьшить эту «вмятину» по центру, но не предотвратить полностью её появление.

Так что компании, вероятно, придётся пойти на визуальные хитрости. Подобный подход уже использует Apple в своём смартфоне iPhone Duo, внутренний дисплей которого получил матовое нанотекстурное покрытие. Оно эффективно рассеивает свет и маскирует линию сгиба, хотя под определёнными углами её всё равно можно разглядеть.

В погоне за идеально ровным экраном участвуют и другие техногиганты. Huawei, к примеру, уже 24 ноября обещает представить модель Mate X8. По неофициальным данным, похожий дисплей может получить и следующий складной смартфон Google, ожидаемый в 2027 году.

Источник: Phandroid