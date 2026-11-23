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Samsung впервые упомянула Galaxy Fit 4 в собственных материалах, фактически подтвердив подготовку нового поколения фитнес-браслетов. Устройство должно прийти на смену Fit 3, который вышел в 2024 году.

Работа над Fit 4 ведется уже несколько месяцев. Первые сообщения о разработке появились еще в августе, после чего в интернете начали появляться сведения о внешнем виде будущей новинки. Теперь информация получила дополнительное подтверждение со стороны самой компании.

Как сообщает SammyGuru, название Galaxy Fit 4 обнаружили в рекламном документе компании. Примечательно, что производитель разместил его рядом с упоминанием предыдущей модели Fit 3. Раньше производитель публично не называл устройство, поэтому это стало первым официальным упоминанием готовящегося браслета.

При этом никаких подробностей о новинке компания пока не раскрыла. Неизвестны ни стоимость устройства, ни сроки его появления в продаже. Также компания не рассказала, насколько сильно изменится браслет по сравнению с предшественником.

Судя по ранее опубликованным утечкам, кардинально менять внешний вид устройства производитель не собирается. Новинка может получить корпус с вытянутым прямоугольным экраном и закругленными краями, как у предшественника. Покупателям якобы предложат несколько вариантов расцветки.

Среди возможных нововведений называют поддержку бесконтактных платежей через Samsung Wallet. Если эта информация подтвердится, браслет получит функцию, которой не было у предшественника. Ожидается и обновление беспроводного подключения. Однако все эти сведения пока не получили официального подтверждения.

Источник: SamMobile