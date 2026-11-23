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Планшет Samsung Galaxy Tab S12 Ultra поддерживает передачу музыки высокого разрешения по Bluetooth, но заметно уступает по разнообразию аудиокодеков. Проверка Notebookcheck выявила отсутствие aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless и LHDC. Не поддерживается и LC3 — базовый кодек стандарта Bluetooth LE Audio.

Из доступных вариантов планшет предлагает SBC, AAC, обычный aptX и LDAC. Последний способен передавать аудио с битрейтом до 990 Кбит/с, поэтому владельцы совместимых наушников сторонних производителей не остаются без качественного беспроводного звука. Однако отсутствие LDAC-альтернатив с поддержкой современных технологий Qualcomm и LHDC ограничивает выбор устройств и возможностей передачи аудио.

Отдельное преимущество Samsung сохранила для собственной экосистемы. В тесте с наушниками Galaxy Buds3 Pro специалистам Notebookcheck удалось активировать фирменный Seamless Codec (SSC) в режиме UHQ. Он обеспечивает передачу звука с параметрами до 24 бит и 96 кГц. При этом лаборатория отдельно не измеряла фактическое качество потока, поэтому заявленные параметры нельзя считать результатом инструментального подтверждения в данном тесте.

Отсутствие LC3 означает, что Galaxy Tab S12 Ultra не поддерживает Bluetooth LE Audio и связанную с ним технологию Auracast. Последняя позволяет передавать один аудиопоток сразу нескольким совместимым приёмникам. Примечательно, что даже Android 17 не гарантирует наличие этих функций: поддержка кодеков зависит не только от операционной системы, но и от реализации Bluetooth-стека производителем. В итоге дорогой планшет предлагает качественный беспроводной звук, но наиболее полно раскрывает его возможности именно с наушниками Samsung.

Источник: notebookcheck