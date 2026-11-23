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Компания Xiaomi приступила к распространению обновлений программного обеспечения HyperOS 3.1 и HyperOS 4 с ноябрьским патчем безопасности 2026 года для 13 моделей устройств брендов Xiaomi, Redmi и POCO. Апдейты выходят поэтапно для различных региональных рынков, включая глобальные (MIXM), европейские (EUXM), российские (RUXM), индийские (INXM), тайваньские (TWXM), турецкие (TRXM) и китайские (CNXM) версии прошивок.

Устройство Версия оболочки Номера сборок Xiaomi Pad 9 Pro HyperOS 4 OS4.0.11.0.XFPCNXM Xiaomi 17T Pro HyperOS 3.1 OS3.0.307.0.WPSTWXM Xiaomi 13T Pro HyperOS 3.1 OS3.0.306.0.WMLTWXM, OS3.0.306.0.WMLTRXM, OS3.0.312.0.WMLEUXM, OS3.0.304.0.WMLRUXM Redmi Note 15 Pro+ 5G HyperOS 3.1 OS3.0.308.0.WPRMIXM, OS3.0.306.0.WPRINXM Redmi Note 14 Pro 5G HyperOS 3.1 OS3.0.306.0.WOOMIXM, OS3.0.305.0.WOOINXM, OS3.0.305.0.WOOEUXM Redmi Note 14 Pro+ 5G HyperOS 3.1 OS3.0.307.0.WOPEUXM Redmi 17 5G HyperOS 4 OS4.0.3.0.XAVMIXM, OS4.0.6.0.XAVMIXM Redmi 15C HyperOS 4 / HyperOS 3.1 OS4.0.6.0.XBNMIXM, OS4.0.8.0.XBNMIXM, OS3.0.302.0.WBNTRXM POCO F6 Pro HyperOS 3.1 OS3.0.306.0.WNKMIXM POCO M8 Pro 5G HyperOS 3.1 OS3.0.308.0.WPRMIXM, OS3.0.306.0.WPRINXM POCO X7 HyperOS 3.1 OS3.0.306.0.WOOMIXM, OS3.0.305.0.WOOINXM, OS3.0.305.0.WOOEUXM POCO M8x 5G HyperOS 4 OS4.0.3.0.XAVMIXM, OS4.0.6.0.XAVMIXM POCO C85 HyperOS 4 / HyperOS 3.1 OS4.0.6.0.XBNMIXM, OS4.0.8.0.XBNMIXM, OS3.0.302.0.WBNTRXM

Распространение сборок осуществляется волнами по мере проверки стабильности работы на каждом из поддерживаемых регионов.

Источник: hyperosinsider