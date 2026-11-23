Xiaomi выпустила обновления HyperOS 3.1 и HyperOS 4 с ноябрьским патчем безопасности для 13 устройств
Компания Xiaomi приступила к распространению обновлений программного обеспечения HyperOS 3.1 и HyperOS 4 с ноябрьским патчем безопасности 2026 года для 13 моделей устройств брендов Xiaomi, Redmi и POCO. Апдейты выходят поэтапно для различных региональных рынков, включая глобальные (MIXM), европейские (EUXM), российские (RUXM), индийские (INXM), тайваньские (TWXM), турецкие (TRXM) и китайские (CNXM) версии прошивок.
|Устройство
|Версия оболочки
|Номера сборок
|Xiaomi Pad 9 Pro
|HyperOS 4
|OS4.0.11.0.XFPCNXM
|Xiaomi 17T Pro
|HyperOS 3.1
|OS3.0.307.0.WPSTWXM
|Xiaomi 13T Pro
|HyperOS 3.1
|OS3.0.306.0.WMLTWXM, OS3.0.306.0.WMLTRXM, OS3.0.312.0.WMLEUXM, OS3.0.304.0.WMLRUXM
|Redmi Note 15 Pro+ 5G
|HyperOS 3.1
|OS3.0.308.0.WPRMIXM, OS3.0.306.0.WPRINXM
|Redmi Note 14 Pro 5G
|HyperOS 3.1
|OS3.0.306.0.WOOMIXM, OS3.0.305.0.WOOINXM, OS3.0.305.0.WOOEUXM
|Redmi Note 14 Pro+ 5G
|HyperOS 3.1
|OS3.0.307.0.WOPEUXM
|Redmi 17 5G
|HyperOS 4
|OS4.0.3.0.XAVMIXM, OS4.0.6.0.XAVMIXM
|Redmi 15C
|HyperOS 4 / HyperOS 3.1
|OS4.0.6.0.XBNMIXM, OS4.0.8.0.XBNMIXM, OS3.0.302.0.WBNTRXM
|POCO F6 Pro
|HyperOS 3.1
|OS3.0.306.0.WNKMIXM
|POCO M8 Pro 5G
|HyperOS 3.1
|OS3.0.308.0.WPRMIXM, OS3.0.306.0.WPRINXM
|POCO X7
|HyperOS 3.1
|OS3.0.306.0.WOOMIXM, OS3.0.305.0.WOOINXM, OS3.0.305.0.WOOEUXM
|POCO M8x 5G
|HyperOS 4
|OS4.0.3.0.XAVMIXM, OS4.0.6.0.XAVMIXM
|POCO C85
|HyperOS 4 / HyperOS 3.1
|OS4.0.6.0.XBNMIXM, OS4.0.8.0.XBNMIXM, OS3.0.302.0.WBNTRXM
Распространение сборок осуществляется волнами по мере проверки стабильности работы на каждом из поддерживаемых регионов.
Источник: hyperosinsider
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